Governo oferta 986 novas vagas de trabalho por meio da plataforma GO

Nesta segunda-feira, 7, o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 986 vagas de emprego na plataforma digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) ‘GO Sergipe – Geração de Oportunidade’.

Para se cadastrar no site GO Sergipe e aproveitar essas oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular. Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

O empregador também é beneficiado com o GO Sergipe. Ele pode recrutar novos talentos de forma mais rápida, informando as necessidades de mão de obra e iniciar a seleção para a empresa. É possível acessar currículos e selecionar profissionais com o perfil procurado.

Já quem busca cursos de qualificação pode se inscrever nos programas ‘Qualifica Sergipe’ e ‘Primeiro Emprego’, que também estão disponíveis na plataforma digital. Outras informações podem ser consultadas via WhatsApp, no número (79) 99958-8865. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe, respectivamente).

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Auxiliar administrativo (2 vagas)

Atendente de clínica médica (1 vaga)

Instalador de sistema fotovoltaicos (4 vagas)

Técnico em nutrição (1 vaga)

Engenheiro de alimentos (1 vaga)

Açougueiro (1 vaga)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munck (1 vaga)

Pedreiro (10 vagas)

Servente de pedreiro (10 vagas)

Auxiliar administrativo jovem aprendiz (10 vagas)

Barra dos Coqueiros

Empregado doméstico serviços gerais (1 vaga)

Campo do Brito

Engenheiro civil (2 vagas)

Pedreiro (20 vagas)

Servente – construção civil (20 vagas)

Carpinteiro (5 vagas)

Apontador de obras (4 vagas)

Mestre de obras (5 vagas)

Capela (vagas exclusivas PcD)

Lavador de veículos (5 vagas)

Lanterneiro (5 vagas)

Mecânico de implementos (5 vagas)

Borracheiro (5 vagas)

Motorista I (5 vagas)

Operador de carregadeira (5 vagas)

Eletricista (5 vagas)

Tratorista I (5 vagas)

Tratorista II (5 vagas)

Tratorista III (5 vagas)

Técnico de segurança do trabalho (5 vagas)

Motorista operador de munck (5 vagas)

Caldeireiro (5 vagas)

Técnico de enfermagem do trabalho (5 vagas)

Motorista carreteiro (13 avgas)

Estância

Atendente balconista (1 vaga)

Lagarto

Analista financeiro – economista – também PcD (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Operador de telemarketing ativo e receptivo (300 vagas)

São Cristóvão

Gerente comercial (1 vaga)

