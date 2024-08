Governo de Sergipe participa da segunda edição da Citros Show NE

A palestra de abertura foi feita pelo coordenador de Defesa Sanitária Vegetal da Emdagro, Sandro Roberto Kruger

Produtores, empresários e pesquisadores da área citrícola de Sergipe e de outros estados estiveram reunidos na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease), em Aracaju, durante a solenidade de abertura da segunda edição da Citros Show Nordeste. O evento realizado nesta quarta-feira, 14, contou com a participação do Governo do Estado, por meio da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri).

Na ocasião, o presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos, destacou a importância da realização do evento, que propôs um amplo debate sobre o histórico, a produção e as perspectivas para a área da citricultura na região. “Muito importante promover essa integração, em que podemos destacar o trabalho que vem sendo feito pelo Governo do Estado, por meio da Seagri e da Emdagro, que têm como uma das maiores preocupações a fiscalização de fronteiras e propriedades para evitar a entrada de doenças que possam dizimar os laranjais sergipanos, a exemplo do que vem acontecendo em São Paulo e Minas Gerais, com o Greening, uma das maiores ameaças à citricultura mundial”, observou.

Ele ressaltou o trabalho feito pelas equipes de assistência técnica da Emdagro, com visitas às propriedades rurais com pomares em Sergipe, a fim de orientar os produtores quanto ao manejo e ao controle de pragas e doenças, bem como à distribuição de borbulhas de citros para os pequenos viveiristas. “A ideia é trabalharmos juntos, para incrementar cada vez mais o setor citrícola, tão importante para a economia, para a geração de empregos e para o desenvolvimento de Sergipe”, pontuou.

Realizada pela Organização Campos de Lima Consultoria, a Citros Show Nordeste tem como propósito o fortalecimento da citricultura por meio de novos conhecimentos e tecnologias de ponta. “Sergipe tem um potencial para a citricultura, com vantagens fitossanitárias e pluviométricas que favorecem o cultivo em toda a costa litorânea, e nesses dois dias de atividades vamos pontuar sobre a cadeia citrícola local e o quanto ela tem se fortalecido na região ‘Sealba’, que abrange os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Também destacamos o importante papel desenvolvido pelo Governo do Estado, que tem sido um grande parceiro e mostra estar bastante empenhado no desenvolvimento da citricultura sergipana”, afirmou o engenheiro agrônomo José Hugo Campos Lima, organizador do evento.

No primeiro dia de evento, o coordenador de Defesa Sanitária Vegetal da Emdagro, Sandro Roberto Kruger, fez a palestra de abertura, por meio da qual traçou um breve panorama sobre a citricultura em Sergipe, pontuando as ações realizadas por meio da Seagri e da Emdagro e os investimentos no setor.

“Atualmente, contamos no estado com uma área colhida de 30.314 hectares, com uma empresa privada que exporta produtos feitos com citros para 32 países e uma área citrícola composta por 14 municípios, além de outros três que ocupam o Platô de Neópolis. Trabalhamos diuturnamente para impedir a entrada e a disseminação de pragas e doenças em nossos pomares, e a prova de que estamos no caminho certo é que Sergipe se mantém como zona livre de Greening, Cancro Cítrico, Pinta Preta e outras pragas que vêm atacando regiões da região Sudeste do país”, reforçou.

Foto: Ednilson Barbosa