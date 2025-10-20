Governo de Sergipe participa do 1º Seminário Nordestino de Trilhas na Bahia

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), participou do 1º Seminário Nordestino de Trilhas. O evento aconteceu nos últimos dias 17 e 18 de outubro, no Colégio Estadual de Tempo Integral de Paulo Afonso (Cetipa), em Paulo Afonso (BA). Durante os dois dias intensos de troca de experiências, aprendizado e vivências, com um público de cerca de 400 pessoas que atuam no segmento, a Setur apresentou, em um estande próprio, áreas naturais e as possibilidades de turismo de natureza e ecoturismo de Sergipe que, por muitas vezes, envolvem trilhas.

O seminário foi apoiado pelo Estado, através da Setur, que fez parte da comissão principal da organização. O evento também contou com o apoio da Prefeitura de Canindé de São Francisco, a participação dos municípios de Gararu e Itaporanga d’Ajuda, este por meio do Santuário da Mata, e da cooperação técnica da Organização Não Governamental (ONG) Centro da Terra. A engenheira ambiental da Setur, Thassia Luiza Santana Costa, representou o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, durante a abertura do evento.

Em seguida, junto ao presidente da ONG Centro da Terra, Elias Silva, Thassia fez uma explanação com o tema “Rede Trilhas Sergipe – Caminhos do Opará (Rio São Francisco) / Caminhos das Serras”, com foco na trilha do Vale dos Mestres, localizada em Canindé de São Francisco, que foi ofertada para a vivência de toda a rede nordestina de trilhas. O objetivo foi instituí-la como parte da primeira trilha de longo curso de Sergipe.

“Expusemos a questão das trilhas como instrumento de atuação para a integração de áreas de unidade de conservação. Sergipe, por exemplo, tem a ideia de articular para instituir o Caminho das Serras, que envolve a região do Parque Nacional Serra de Itabaiana, e das unidades de conservação do Complexo da Serra da Miaba. Além disso, as trilhas também têm o papel de promover a conscientização ambiental, o respeito à valoração dos ambientes e dos ecossistemas naturais, e, sobretudo, a consciência ambiental da conservação e da preservação de áreas importantíssimas para o equilíbrio ecossistêmico do planeta”, argumentou.

A secretária geral da Rede Trilhas, Camila Bassi Teixeira, por sua vez, ressaltou que o seminário evidenciou as possibilidades de conexões na Região Nordeste. Ela salientou que a região é uma potência pujante e com muita facilidade de conexão, com várias trilhas implementadas. “Em Sergipe há a oportunidade de conectar ao que já existe na região de Paulo Afonso, no Caminho dos Cânions, ao Vale dos Mestres, nos Caminhos do Opará. Por isso, foi muito produtivo ver todo esse movimento de Sergipe para fazer com que as trilhas tenham destaque e que consiga, muito em breve, colocar todo esse movimento dentro do portfólio da Rede Trilhas, como um produto turístico para ser consumido pelos trilheiros do Brasil”, disse ela

Repercussão positiva

Na opinião do presidente da ONG Centro da Terra, Elias Silva, Sergipe está se fortalecendo como mais um dos estados do Nordeste a implementar trilhas de longo curso, um trabalho pioneiro no estado. Segundo ele, o 1º Seminário Nordestino de Trilhas oportunizou mostrar o potencial que Sergipe tem para ser inserido na rede brasileira de trilhas. “Temos trilhas que já são referência de estruturação e que, agora, só precisam da implementação da sinalização, para que possam ser destacadas na rede brasileira, dando essa ênfase para o estado com um novo potencial, que são as trilhas de longo curso”, comentou.

Elias Silva destacou, ainda, como foi altamente positiva a repercussão do público, que se mostrou impressionado, especialmente ao saber de todo o processo que levou a trilha do Vale dos Mestres a ser pensada como o pontapé inicial dos Caminhos do Opará. “Conseguimos atingir o objetivo, que é despertar o interesse das pessoas de visitarem a trilha”, disse.

A advogada Lucineide Gambarra, do município de São José de Princesa (PB), ressaltou que, ao participar do seminário, teve a oportunidade de conhecer muitas realidades brasileiras e belos locais. “Pude descobrir que muitas trilhas estão conectando pessoas e contribuindo para a preservação da natureza. Isso realmente é fabuloso. Sergipe tem muita coisa interessante. Tem muita coisa a mostrar e a ser preservada em Sergipe, e que o Brasil precisa conhecer”, afirmou.

Já o condutor de visitantes Leonardo Barbosa, do município de Campo Maior (PI), considerou que o seminário foi muito importante por destacar a união de culturas e promover conhecimento diversificado sobre trilhas. “Este é um momento incrível para nós aqui do Nordeste. Estou muito feliz em participar deste evento. Além disso, achei incríveis as áreas de Sergipe. A partir de agora, me sinto mais motivado a conhecer o estado, que já está na minha rota de lugares a desbravar”, afirmou.

Foto: Thassia Costa/Setur

Foto: Thassia Costa/Setur