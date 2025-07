Governo de Sergipe fortalece o esporte de alto rendimento e prepara nova geração para ciclo olímpico com programas de incentivo

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), vem consolidando uma política pública de valorização do esporte de alto rendimento, com foco na formação de atletas que integram ou almejam integrar os ciclos olímpico e paralímpico. Iniciativas como o Programa Bolsa Atleta Sergipe são fundamentais para garantir suporte financeiro contínuo a atletas e técnicos sergipanos, promovendo não apenas permanência no esporte, mas o aprimoramento técnico e competitivo.

Durante evento realizado pela Seel nesta quinta-feira, 3, que contou com a presença de atletas, treinadores e representantes de federações esportivas, foi debatido o papel estratégico dos programas estaduais para o fortalecimento da base esportiva. A secretária da Seel, Mariana Dantas, destacou o compromisso do Governo com o futuro do esporte sergipano.

“O Bolsa Atleta não é uma ação isolada, mas parte de uma estratégia ampla de desenvolvimento esportivo. Estamos investindo nas pessoas, oferecendo estrutura para que atletas e técnicos possam se dedicar com mais segurança aos treinamentos e às competições. O objetivo é transformar o talento local em performance nacional e internacional”, afirmou a secretária.

O Bolsa Atleta contemplou 231 de atletas nesta edição, que já representam Sergipe em competições de grande relevância, com destaque para os resultados conquistados em torneios brasileiros, sul-americanos e até mundiais. Os benefícios financeiros variam de acordo com a categoria (Infantil, Estudantil, Base, Nacional, Internacional e Técnico), assegurando que diferentes etapas da formação esportiva sejam atendidas.

Para a atleta da ginástica Victória Borges, contemplada com a bolsa na categoria Internacional, o programa será essencial para sua preparação. “Com o apoio do Governo vamos conseguir manter uma rotina de treinos mais intensa e participar de competições fora do estado, o que é fundamental para a nossa evolução”, declarou a ginasta olímpica.

Já a treinadora Thalyta Almeida, que atua com jovens talentos de todo o estado, destacou a importância da inclusão dos técnicos no programa. “O Bolsa Técnico é um reconhecimento ao nosso trabalho e uma ferramenta de incentivo. Com esse suporte, podemos ampliar o acompanhamento dos atletas e planejar melhor as temporadas competitivas”, disse.

Durante o encontro, também estiveram presentes representantes das federações esportivas, que ressaltaram a relevância do diálogo permanente com o poder público. Para o presidente da Federação Sergipana de Judô, Euder Lima, o apoio institucional é decisivo para o crescimento das modalidades. “A criação de programas como o Bolsa Atleta mostra que o Governo entende o esporte como política de Estado, e não apenas como projeto pontual”, frisou.

A Seel reforça que o fortalecimento do esporte em Sergipe passa por uma atuação coordenada entre poder público, federações, treinadores e atletas. O investimento contínuo nas categorias de base e no alto rendimento é um passo estratégico para garantir a presença sergipana nos grandes palcos esportivos, como os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Com esse trabalho articulado, Sergipe avança para consolidar seu lugar no mapa esportivo nacional, revelando talentos, valorizando profissionais e ampliando horizontes para as futuras gerações do esporte.

Fortalecimento

O compromisso do Governo de Sergipe com o esporte de alto rendimento se reflete no apoio a atletas consolidados e também a jovens promessas que vêm se destacando no cenário nacional e internacional. No paradesporto, o paraciclista Ulisses Freitas é um exemplo de superação e excelência: com apoio do Governo do Estado, participou das Paralimpíadas de Paris, levando o nome de Sergipe aos olhos do mundo.

No halterofilismo paralímpico, Ailton Souza e Evânio da Silva também representaram o estado com garra nas Paralimpíadas, reforçando a força do paradesporto sergipano. Entre os talentos em ascensão, o jovem Pedro Oliveira surge como promessa do vôlei de praia, ao lado de nomes já consagrados como a sergipana Duda Lisboa, destaque mundial na modalidade. Esses atletas mostram que o investimento público, aliado ao talento e à dedicação, transforma histórias e inspira novas gerações.

Além disso, o Governo de Sergipe vem fortalecendo o ecossistema esportivo com programas estruturantes como o Sergipe no Pódio, que concede passagens aéreas direto a atletas de alto rendimento em competições nacionais e internacionais; o Programa Seleções, que auxilia as seleções esportivas sergipanas em diversas modalidades com suporte técnico e logístico; Já o Gol da Gente aproxima a população do futebol sergipano por meio da troca de cupons fiscais por ingressos gratuitos para jogos dos clubes locais, incentivando a cidadania fiscal e o fortalecimento do esporte mais popular do país. Essas ações demonstram que o esporte em Sergipe é tratado como política pública estratégica, com foco na formação, no rendimento e na inclusão social.

Foto: Seel, Reinaldo Moura