Governo de Sergipe premia campeões da II Corrida dos Servidores

O Governo de Sergipe reuniu, nesta quinta-feira, 23, no auditório da Secretaria de Estado da Administração (Sead), em Aracaju, os campeões e campeãs da II Corrida dos Servidores. O encontro marcou a concretização da premiação da competição. Organizada pela Sead, a maior corrida de rua do funcionalismo público sergipano foi realizada no último domingo, 19, na Orla da Atalaia, na capital sergipana, e teve o apoio do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Além da medalha de participação para todos os 3.500 atletas que cruzaram a linha de chegada, foram premiados com troféus os cinco primeiros colocados (masculino e feminino, tempo bruto) de todas as categorias — Geral, PcD e Idosos. Além disso, os três primeiros colocados nas três categorias, nas provas de 3,2 km, 5 km, 10 km e 15 km, conquistaram também premiação em dinheiro. A competição faz parte da programação preparada pela gestão estadual para celebrar o Mês do Servidor.

Destinada aos servidores dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, a II Corrida dos Servidores envolveu também servidores do Poder Judiciário, que mantém cooperação formal com a Sead para atividades de bem-estar. Além disso, dado o sucesso da primeira edição, a prova recebeu, na condição de convidados que manifestaram interesse em participar, servidores do Poder Legislativo, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal de Contas de Sergipe, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, destaca que a competição é uma ação de gestão estratégica de pessoas voltada ao incentivo do cuidado com a saúde física e mental dos servidores, para a melhoria da qualidade de vida no trabalho. “A corrida foi um sucesso, os servidores elogiaram bastante a organização e já se mostram ansiosos pela próxima edição. E, como forma de valorizar os competidores, o Governo de Sergipe garantiu premiação para todas as categorias, em todos os percursos da competição”, pontuou a secretária.

Premiação

Os primeiros colocados da II Corrida dos Servidores recebem R$ 800 (15 km), R$ 700 (10 km), R$ 600 (5 km) e R$ 400 (3,2 km); os segundos, R$ 600 (15 km), R$ 500 (10 km), R$ 400 (5 km) e R$ 300 (3,2 km); e os terceiros, R$ 500 (15 km), R$ 400 (10 km), R$ 300 (5 km) e R$ 200 (3,2 km). Enfermeira no setor público há quase 40 anos, Maria Enildete Santos, servidora do Hospital de Urgências de Sergipe, está entre as campeãs que conquistaram premiação em dinheiro.

Aos 62 anos, ela alcançou a primeira colocação na prova de 3,2 km, na categoria Idosos. “A minha expectativa era muita, porque eu gosto de correr, já corro. Mas eu tinha tido uma lesão, aí retrocedi, mas, mesmo assim, consegui. O evento foi perfeito, amei, gostei muito. Esse incentivo do governo para o cuidado dos profissionais com a saúde, com o nosso corpo e nossa mente, é perfeito”, contou a servidora.

Terceiro lugar na categoria PcD, Adolfo dos Santos, servidor do Instituto de Criminalística de Sergipe, também comemorou a marca alcançada. Além da medalha e do troféu para guardar de recordação, ele conquistou ainda premiação simbólica em dinheiro. “Agradeço a toda a organização por ter sido premiado e pela oportunidade de ter participado desse evento, que também incentiva a prática da atividade física, o que é bastante interessante para nós, servidores públicos, e pela oportunidade de confraternizar com os colegas, muito alegre e divertido”, reconheceu.

Jeorge Davy Porto dos Santos, um dos 315 servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe que participaram da II Corrida dos Servidores, conquistou o primeiro lugar na categoria PcD e o quarto lugar na categoria Geral, no percurso de 5 km. “Gostaria de agradecer ao Governo do Estado e à Secretaria da Administração pelo incentivo aos servidores para a prática esportiva. Essa segunda edição da Corrida dos Servidores foi um sucesso e, em 2026, estaremos todos juntos mais uma vez”, destacou o servidor.

Gestor governamental da Sead, Amilton Patrício conta que começou a praticar corrida de rua no ano passado, incentivado pelo programa Saúde e Bem-Estar (Sabes), desenvolvido pela Escola de Governo de Sergipe. “De lá para cá, já são mais ou menos umas 15 corridas. Aprimorei minha técnica, se é que podemos dizer assim, e neste ano tive a felicidade de ser agraciado com a segunda colocação no percurso de 5 km, o que foi motivo de muita felicidade para mim”, destacou.

A enfermeira sanitarista Luciana da Silva, da Fundação Estadual de Saúde, superou as próprias expectativas e concluiu a prova de 3,2 km com o terceiro melhor tempo na categoria PcD. “Essa foi a primeira vez que participei da Corrida. Me inscrevi já nos últimos segundos, mas, para mim, foi de extrema importância, porque eu faço academia, musculação, aeróbica, mas não sou acostumada a correr. E, para mim, o resultado me surpreendeu. Quando vi o meu tempo, de 21 minutos, foi de extrema importância. Já estou ansiosa para a próxima corrida”, celebrou.

Foto: Iran Souza