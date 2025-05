GOVERNO DE SERGIPE PREPARA ESTRUTURA AMPLA E DIVERSAS ATRAÇÕES PARA ARRAIÁ DO POVO E VILA DO FORRÓ 2025

Está chegando o mês de junho, período do ano mais aguardado pelos sergipanos, onde celebram-se as tradições juninas com diversas comemorações em eventos nos quatro cantos do estado. E o ciclo junino organizado pelo Governo de Sergipe traz mais uma vez como destaques o Arraiá do Povo e a Vila do Forró, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. Ao todo, são 701 atrações, sendo 90% (635) de artistas locais, além de grandes nomes nacionais que irão abrilhantar o ‘País do Forró’.

O ciclo junino tem início em 30 de maio, com a Vila do Forró sendo aberta às 17h, e o Arraiá do Povo às 19h. O Arraiá, que vai até 29 de junho, terá uma grande estrutura para receber milhares de sergipanos e turistas todas as noites. Para garantir a tranquilidade do público à arena, serão duas portarias: a principal, de acesso pela Vila, com 50 entradas; e a lateral, pela pista de skate, com 20 entradas. O palco para os shows conta com extensão de 46 metros, além de um palco 360º e a House Mix.

O camarote tradicional e o Camarote da Acessibilidade contarão com corredores de segurança, além de mais um corredor geral para qualquer emergência. O Camarote da Acessibilidade, inclusive, terá capacidade de 80 pessoas por dia e toda uma estrutura adaptada, com lanchonete e banheiros químicos e tomada para aspiração. A logística será organizada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania de Sergipe (Seasic).

A arena de shows também terá praça de alimentação com 20 lanchonetes e 11 bares, além de 135 ambulantes espalhados pelo espaço, comercializando bebidas e alimentos e contribuindo para a movimentação da economia do estado nesse período do ano. Também haverá um ponto de hidratação da Deso com bebedouros, centro de distribuição de bebidas, e mais de 100 banheiros químicos.

Visando possíveis emergências a serem atendidas de forma rápida e eficiente, a estrutura do Estado estará de prontidão no Arraiá do Povo. Um Centro de Operações Integradas de 25m de extensão terá postos do Samu 192 Sergipe, Polícia Militar (PMSE), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros (CBMSE), Defesa Civil e Conselho Tutelar, à disposição durante todos os shows, nos 30 dias de festas.

Já a Vila do Forró, que ficará aberta até 27 de julho, conta com grande estrutura para ambientar sergipanos e turistas no clima de São João. A grande novidade da edição 2025 é o Teatro da Vila, com 130 lugares, a Sabor da Sergipanidade, a Casa do Artesanato de Sergipe, além da casa de taipa cenográfica, corredor cultural de 100 metros com paineis de elementos culturais, barracão com arquibancada, roda-gigante, coreto, igreja, e o já tradicional Karaokê do Gov.

Além disso, o espaço terá sete lanchonetes, cinco bares, e espaços do artesanato sergipano e Economia Solidária, com os sorteados para comercialização definidos por edital pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap). Ao mesmo tempo, já foram sorteados os 39 ambulantes que irão vender churros, pipocas e brinquedos na Vila.

A estrutura do Estado também estará presente com sala multissensorial, espaços de amamentação, acolhimento da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Conselho Tutelar, Vigilância Epidemiológica, Banese e Samu 192 Sergipe, promovendo o suporte necessário a qualquer situação emergencial. Banheiros, ponto de hidratação da Deso e intérprete de Libras estarão espalhados pela Vila.

Com toda a logística pronta e organizada, a estrutura está em fase final de montagem. O Governo de Sergipe tem acompanhado de perto o processo, inclusive com inspeções feitas pessoalmente pelo governador Fábio Mitidieri, para garantir que tudo esteja dentro do planejado. A expectativa é que o ciclo junino, mais uma vez, movimente o turismo, economia e comércio em Sergipe, gerando emprego e renda, e dando a sergipanos e turistas o verdadeiro clima do País do Forró.

Foto: Arthuro Paganini