Governo de Sergipe promove ação voltada para a saúde das mulheres de Frei Paulo

Em alusão ao Outubro Rosa, a Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) promoveu, nesta terça-feira, 15, no município de Frei Paulo, uma ação de conscientização sobre os cuidados com a saúde da mulher, com foco especial na prevenção ao câncer de mama. Este é o tipo de câncer mais incidente neste público, com exceção dos tumores de pele não melanoma.

O evento contou com a participação de mulheres atendidas pela comunidade Ponto de Luz, no povoado Serra Redonda. “Promovemos essa capacitação em saúde e bem-estar feminino e aproveitamos a oportunidade do Outubro Rosa para trazer uma conscientização sobre a saúde da mulher”, detalhou a diretora de Saúde e Bem-estar da SPM, Viviane Goston.

No encontro, também foi realizada uma roda de debate para esclarecimento de dúvidas. “Com discussões produtivas sobre o rastreio do câncer de mama e de colo do útero, assim como as medidas de prevenção e de promoção da saúde da mulher”, acrescentou a diretora da SPM.

As participantes aprovaram a iniciativa. “Foi um evento maravilhoso promovido pela SPM sobre o Outubro Rosa e a importância das mulheres cuidarem de sua saúde. É importante que nós mulheres tenhamos esse autocuidado, realizando todos os anos os exames preventivos. Que venham muitas outras ações como esta”, afirmou Karine Dantas.

“A gente tem que se cuidar. Por isso, é muito importante participar de palestras como essa, que nos orientam sobre os exames, a exemplo da mamografia, para prevenir o câncer de mama. E que a gente leve essas informações para outras mulheres da nossa família e amigas”, ressaltou Simone de Jesus.

Foto: Ascom SPM