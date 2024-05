Governo de Sergipe promove evento para agricultoras do município de Poço Verde

Semana Estadual da Mulher do Campo contou com com ações voltadas à saúde da mulher, inclusão produtiva e palestras

Em alusão à Semana Estadual da Mulher do Campo, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), realizou nesta quarta-feira, 22, em Poço Verde, no centro-sul sergipano, um evento na Associação da Tecelagem de Malhadinha para acolhimento de agricultoras da região, com ações voltadas à inclusão produtiva, palestras e ações de saúde.

O evento teve o objetivo de estimular o protagonismo feminino no meio agrícola, como um mecanismo de geração de renda e empoderamento feminino. “Reafirmamos o compromisso do Governo de Sergipe com o cuidado da mulher do campo e atenção às suas demandas”, afirmou a gerente de Promoção de Direitos e Inclusão Produtiva da SPM, Jamile Santos.

Foram realizados exames cipatológicos e palestras de autocuidado, além da inscrição no curso de produção de frangos e galinhas poedeiras, que será ofertado na comunidade em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). “É muito bom ver essas mulheres terem a oportunidade de se qualificar em algo que pode gerar renda para elas, especialmente na agricultura familiar, que é a base econômica da região. Além disso, focamos também nos cuidados com a saúde”, ressaltou a diretora de Promoção de Direitos, Inclusão Produtiva e Saúde da SPM, Viviane Goston.

As mulheres que participaram do evento salientaram a importância das ações promovidas pela SPM. “Foi um dia maravilhoso, onde a gente pôde cuidar da saúde e também se inscrever nesse curso para conseguir mais conhecimentos em algo que pode garantir um dinheiro a mais para sustentar a família. A gente agradece, e que venham muitos outros como este”, destacou a agricultora Keise Meirelle.

Para a diretora de Cultura de Poço Verde, Camila Cavalcante, o evento foi uma oportunidade para as mulheres do campo tirarem suas dúvidas. “Falamos a respeito do autoexame de mama, do exame de lâmina, além de outras questões de saúde. Elas ainda tiveram a oportunidade de realizar a inscrição em um curso de capacitação. Só temos a agradecer à SPM e ao Senar por este evento”, pontuou.

Fonte e foto assessoria