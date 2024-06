Governo de Sergipe promove exposição ‘Identidade Junina’ na Galeria de Arte J. Inácio

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), promove a exposição coletiva ‘Identidade Junina’, cuja abertura será no dia 6 de junho, às 18h, na Galeria de Arte J. Inácio, anexa à Biblioteca Epiphanio Dória. A mostra reúne obras de dez artistas sergipanos, que apresentarão diferentes olhares e técnicas, como xilogravura, fotografia, pintura e desenhos, para expressar a riqueza artística e cultural do período junino no estado.

Com curadoria e expografia de Jane Junqueira, participam da exposição os artistas: Andresson Dias, Elis Barbosa, Genival Melo, Hortência Barreto, Israel Melo, Nivaldo Oliveira, Sergival, Shelldonsbuk, Wendel Salvador e Waldir Argolo.

Além das artes visuais, a exposição contará com elementos tradicionais do período junino, como o Barco de Fogo, patrimônio cultural brasileiro cedido pelo Memorial do Fogo de Estância, símbolo da festa junina na cidade. A indumentária do grupo de quadrilha Pioneiros da Roça também estará presente, assim como imagens dos santos, proporcionando aos visitantes uma experiência imersiva nas práticas religiosas do Nordeste.

Para abrilhantar o evento de abertura, o grupo de quadrilha junina Meu Xodó fará uma apresentação artística, trazendo a alegria e a energia contagiante das danças típicas do período. O trio pé de serra Nilson do Forró representará o tradicional forró sergipano, com sua música envolvente e autêntica, proporcionando aos presentes uma verdadeira imersão na atmosfera junina.

A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos. A exposição ficará aberta de 6 de junho a 31 de julho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, permitindo que os visitantes possam conferir essa celebração da cultura junina sergipana por um período prolongado.