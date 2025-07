Governo de Sergipe promove mais uma turma da Formação de Multiplicadores e Facilitadores

As secretarias de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Segurança Pública (SSP) realizaram uma nova turma da Formação de Multiplicadores e Facilitadores da Delegacia Virtual da Mulher nesta quinta-feira, 31. O objetivo foi ensinar o passo a passo para acessar, registrar uma ocorrência e solicitar a Medida Protetiva de Urgência (MPU). O encontro ocorreu no laboratório de informática da Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol), em Aracaju.

Além de aprender o funcionamento da Devir Mulher, também receberam orientações sobre os tipos de violência doméstica contra a mulher, a Lei Maria da Penha, o ciclo da violência, os canais de denúncia, como registrar do Boletim de Ocorrência, além da importância das medidas protetivas.

A turma contou com 25 participantes, entre profissionais que atuam na rede de proteção de municípios do médio e alto sertão, além de integrantes de comunidades de povos tradicionais do estado. “Estou aqui, hoje, fazendo parte do curso com o intuito de capacitar e fortalecer o combate ao feminicídio dentro dos territórios tradicionais e nos municípios distantes”, ressaltou a integrante do território indígena Xocó, no município de Porto da Folha, Karine Santos.

Para a secretária da Mulher de Porto da Folha, Jane Glécia, a capacitação da Devir Mulher visa melhorar todo o trabalho que vem sendo realizado com a população feminina. “De conscientização, acompanhamento e acolhimento. E tem sido muito bom o trabalho SPM nesse acolhimento com todo o estado. A gente se sente contemplado com esse curso, que vai permitir que a gente consiga promover um acompanhamento mais digno para todas as mulheres”, frisou.

A assistente social do Centro de Referência de Assistência Social (Creas) de Itabi, Brisda Luci, também reconheceu a importância da iniciativa. “É muito importante participar dessa capacitação promovida pela SPM e pela SSP, porque torna os participantes multiplicadores dentro do município para ofertar às mulheres vítimas de violência um atendimento digno e humanizado para que elas se sintam seguras e, de uma maneira geral, ofertar essa proteção”, afirmou.

Um dos articuladores da turma foi o delegado Gabriel Sá, do Núcleo de Atendimento à Mulher e demais Grupos Vulneráveis dos municípios de Nossa Senhora da Glória e de São Miguel do Aleixo. “A SPM tem sido muito presente na região e temos mais esse curso de Formação da Devir Mulher, que tem como principal finalidade melhorar a acessibilidade da comunidade ao sistema online e melhorar também os nossos atendimentos, principalmente naqueles municípios onde muitas vezes o acesso é um pouco mais desafiador para essas mulheres”, salientou.

Solicitação

Quem tiver interesse em participar da formação pode mandar um e-mail para a dipcv@spm.se.gov.br para que a Secretaria de Políticas para as Mulheres para que seja realizado o agendamento e a formação do grupo, que deve ter o limite de até 20 pessoas.

“Essa iniciativa é muito importante porque, muitas vezes, a mulher vítima de violência está fragilizada, vulnerabilizada e as pessoas que participam da Formação da Devir Mulher podem auxiliá-las a registrar o Boletim de Ocorrência e solicitar a MPU. Além disso, elas podem ajudar a divulgar essa ferramenta que tem salvo a vida de muitas mulheres”, detalhou a diretora de Proteção e Enfrentamento à Violência da SPM, Ana Carolina Machado.