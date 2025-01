GOVERNO DE SERGIPE PROMOVE OFICINA GRATUITA DE VIDEOMAPPING NOS PRÓXIMOS DIAS 9 E 10 DE JANEIRO

O Governo de Sergipe, por meio do SE Mapping, está com inscrições abertas para a oficina de introdução ao videomapping. A capacitação será realizada nos próximos dias 9 e 10 de janeiro, das 16h às 20h, no auditório do Arquivo Público Estadual de Sergipe, localizado no Centro de Aracaju. O objetivo é apresentar uma visão global do videomapping e das principais tecnologias relacionadas à arte digital, incluindo referências de instalações (luzes e laser) e uma introdução às etapas de blueprint, edição e projeção utilizando os softwares Resolume e MadMapper.

A oficina sobre video mapping é gratuita, com limite de 50 vagas e os interessados terão até esta segunda-feira, 6, para se inscreverem por meio deste link. A capacitação é aberta ao público em geral a partir de 16 anos, sem pré-requisitos técnicos. Não está prevista a realização de uma seleção prévia, sendo o público atendido por ordem de inscrição até o limite de lotação da sala, que é de 50 pessoas. Contudo, caso o número de inscritos ultrapasse esse limite, será realizada uma seleção com base em critérios sociais, visando garantir uma oportunidade justa e inclusiva.

Os participantes poderão explorar conceitos básicos, ferramentas e práticas fundamentais para a criação de videomapping e terão a criatividade estimulada, além de ampliar a compreensão sobre o potencial do mesmo como ferramenta artística, cultural e social.

Sobre os ministrantes

A oficina será ministrada por Rafael Cançado e Ricardo Cançado, ambos de Minas Gerais, especialistas em criar experiências sensoriais únicas e impactantes. A equipe já participou de grandes projetos, incluindo a abertura do mundial de ski em Andorra em 2023, bem como a realização do ano novo do Cristo Redentor no Rio de Janeiro diversas vezes.

Além disso, o estúdio também foi um dos criadores dos projetos Luzes da Liberdade e Cerrado Mapping Festival, ambos em Minas Gerais.

“O video mapping é um meio poderoso para manter a arte viva, atuando em espaços urbanos e eventos adaptados às novas realidades. A oficina visa não apenas a capacitação técnica, mas também a formação de uma rede local de profissionais que contribuam para o crescimento e a visibilidade do estado no cenário nacional”, destacou Rafael Cançado.

Sobre o SE Mapping

Nos dias 11 e 12 de janeiro, a Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, será palco do Sergipe Mapping, um festival gratuito que une arte, tecnologia e cultura popular. O evento abre o Verão Sergipe 2025 e contará com 18 obras de videomapping, além de apresentações de artistas locais e grupos folclóricos.

A programação também inclui oficinas de videomapping, passeios guiados pelo centro histórico de Aracaju e uma feira de economia criativa, promovendo a valorização do empreendedorismo e da gastronomia local. O festival destaca a história e a cultura de Sergipe, desde os povos Kariri-Xocós até a ativista Maria Beatriz Nascimento, através de projeções e instalações artísticas.

Entre os destaques estão a instalação Digital Landscape, com laser mapping nas fachadas do Palácio Fausto Cardoso e Palácio da Justiça, e a interativa Acaso Surreal, para o público infantil. O evento também conta com uma mostra visual de videomapping com artistas de todo o Brasil.

Confira a programação completa clicando neste link.

Foto: Marcelo Santana