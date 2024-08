Governo promove reunião de articulação com OPMs de municípios da Grande Aracaju e leste sergipano

Buscando ampliar a escuta qualificada sobre a rede de atendimento à mulher do estado, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), realizou, durante o mês de agosto, reuniões de articulação com os Organismos de Políticas para as Mulheres (OPMs) nos territórios sergipanos. O último encontro ocorreu na capital e contou com a participação de municípios da Grande Aracaju e do leste sergipano.

A reunião promovida pela SPM teve como objetivo identificar informações necessárias para a construção de instrumentos destinados a viabilizar a articulação de profissionais de serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, com vistas à constituição de uma rede de atenção.

Também foi abordada a disponibilização de mecanismos de proteção e denúncia de todo e qualquer crime que atente contra a dignidade e a vida das mulheres sergipanas, a fim de prestar acolhimento, informação e encaminhamento às vítimas, além de buscar a conscientização para alcançar a redução do número de casos.

A articulação da SPM com os municípios também contribuirá para a construção das conferências de políticas para as mulheres. “Queremos que a SPM e os demais OPMs estejam cada vez mais integrados para a promoção das políticas públicas voltadas ao combate à violência. E isso inclui mostrar para as mulheres que existe toda uma rede de apoio que está buscando uma escuta qualificada das demandas das mulheres da sociedade civil”, salientou a diretora de Articulação e Participação Social da SPM, Érika Leite.

Foto: Ascom SPM