Governo de Sergipe prorroga inscrições do Mão Amiga ‘Cana de açúcar’. Prazo se estende até 22 de maio

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), prorrogou até 22 de maio as inscrições para o programa ‘Mão Amiga, cultura da Cana-de-açúcar’, para os trabalhadores rurais dos 22 municípios contemplados. Os beneficiários devem procurar as secretarias de Assistência Social dos seus municípios.

De acordo com a secretária da Assistência Social e Cidadania, Érica Mitidieri, a decisão foi tomada em virtude dos efeitos climáticos que prolongaram o período das chuvas e por consequência atrasou a época da colheita da cana de açúcar. “Existe uma preocupação dos parceiros, que estão sendo procurados cada dia mais, por trabalhadores rurais da cana de açúcar com receio de que por motivos climáticos fiquem de fora do programa. A decisão vem para deixar esses trabalhadores seguros em relação ao benefício que tanto os ajuda”, explica a secretária.

Já foi definido o novo cronograma para realizar a triagem e recolhimento parcial na perspectiva de cumprir o período de pagamento determinado pelo Comitê Gestor. A entrega dos cartões e senhas pelo Banco do Estado de Sergipe (Banese) para os novos beneficiários deve acontecer entre 26 e 30 de junho, e o crédito da primeira parcela do benefício, no dia 30 do mesmo mês. Os beneficiários do Mão Amiga receberão o auxílio de R$1 mil, dividido em quatro parcelas, correspondente aos quatro meses de entressafra do cultivo.

Mão Amiga Cana-de-açúcar

Para participar do ‘Mão Amiga Cana-de-açúcar’, o trabalhador pode residir em qualquer município do estado, desde que comprove que trabalha na cultura da cana através da Carteira de Trabalho (CTPS). Os documentos exigidos para inscrição são: carteira de identidade (original e duas cópias); carteira de trabalho (original e duas cópias das seguintes páginas: da foto frente e verso e da página onde consta o último contrato de trabalho); CPF (original e duas cópias); e Folha Resumo do Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico.

Os municípios contemplados são: Santa Rosa Lima, Riachuelo, Divina Pastora, Laranjeiras, Areia Branca, Capela, Aquidabã, Siriri, Nossa Senhora das Dores, Maruim, Rosário do Catete, Japaratuba, Muribeca, Malhada dos Bois, São Francisco, Japoatã, Neópolis, Pacatuba e São Cristóvão.

O benefício tem o objetivo de diminuir os efeitos do desemprego sazonal durante o período, quando os trabalhadores rurais perdem parte da fonte de renda. Em 2022, o programa contemplou 3.076 beneficiários, através do investimento de R$ 3.076.000, com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep).

