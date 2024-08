GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE PUBLICA DECRETO QUE RETOMA OS JOGOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), em conjunto com a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), publicou o Decreto nº754 de 1º de agosto de 2024, que institui comissões especiais para formulação, coordenação e realização dos Jogos dos Servidores Públicos Estaduais de 2024. O intuito é promover a valorização e o bem-estar dos trabalhadores do setor público.

A iniciativa tem como objetivos principais reconhecer o trabalho dos servidores públicos, melhorar a qualidade de vida no trabalho e incentivar práticas saudáveis. A ação também visa fortalecer a união entre as diferentes secretarias e promover a integração entre os servidores.

Na concepção da secretária da Administração, Lucivanda Nunes, os Jogos dos Servidores Públicos Estaduais de 2024 marcam a valorização e reconhecimento dos servidores públicos em Sergipe. A expectativa é que o evento promova um ambiente de trabalho mais saudável, engajado e unido, que reflita positivamente na administração pública e nos serviços prestados à população.

Para a realização dos jogos, foram constituídas três comissões específicas:

Comissão Organizadora (CO)

Presidida pela secretária da Administração, Lucivanda Nunes, e pela secretária do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, além de representantes das duas secretarias.

Comissão Técnica (CT)

Composta por quatro servidores da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), responsáveis por formular o cronograma, definir modalidades de jogos, dirigir as competições e homologar resultados.

Comissão de Mobilização e Engajamento (CME)

Composta por servidores da Sead e encarregada de organizar as inscrições, divulgar o evento, manter contato com a imprensa e registrar toda a documentação relativa aos jogos.

Os Jogos acontecerão ao longo de 2024, com as datas e locais das competições a serem divulgados posteriormente. As inscrições serão abertas para todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, além de atletas individuais.

A Comissão de Mobilização e Engajamento divulgará a lista de inscrições aceitas e o cronograma das competições com antecedência, a fim de garantir a participação de todos os interessados.

