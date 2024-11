Governo reabre Museu Afro-Brasileiro de Sergipe, em Laranjeiras

Unidade cultural passou por algumas manutenções e a restauração

No Dia da Consciência Negra, celebrado nessa quarta-feira, 21 de novembro, o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), reabriu o Museu Afro-Brasileiro de Sergipe, localizado no município de Laranjeiras, berço cultural do estado. Inaugurada em 1976, a unidade cultural estava fechada desde o ano passado e, após algumas manutenções, foi entregue aos sergipanos e turistas. A solenidade contou com a presença de autoridades, apresentações culturais, show musical e com a premiação do Concurso Poesia Negra Estudantil.

O Museu Afro ocupa um sobrado do século XIX que pertenceu à família Brandão e tem uma importância história e é dedicado à construção de uma consciência ampla em torno da importância da memória dos ancestrais e de todas as lutas enfrentadas para as conquistas que motivam o povo afro em Sergipe e no Brasil.

Na oportunidade, o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, destacou o compromisso do Governo do Estado com a manutenção e a reabertura de um espaço tão importante e anunciou que a restauração do museu consta no planejamento estratégico do governo, por meio de Funcap, e deve ser realizada no próximo biênio.

“A restauração total, com adequações de acessibilidade e a nova expografia, está contemplada com recursos da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), já está no planejamento estratégico e deve ser realizada no próximo biênio”, adiantou o gestor.

Natural de Laranjeiras, o vice-governador do Estado, Zezinho Sobral, prestigiou o evento e celebrou esse passo importante para a valorização do povo, da história e do município. “O Museu Afro precisa estar acessível a todos que quiserem conhecer e ver, ainda que choque, ainda que machuque, as imagens do povo escravizado, mas precisa ser mostrado porque é quem firma na nossa mente, na nossa memória, o que não pode ser repetido. Respeitando a cultura, mostrando a história e esse movimento”, destacou.

Entre as peças expostas no Museu Afro estão objetos como meios de transporte, vestimentas religiosas e de época, além de peças utilizadas para castigos e torturas das pessoas escravizadas, que chamam a atenção dos visitantes não apenas pela originalidade da maioria das peças como também pelo significado histórico desta preservação.

Concurso Poesia Negra Estudantil

Na solenidade, também houve a premiação do Concurso Poesia Negra Estudantil, realizado nas escolas municipais de Laranjeiras. Em primeiro lugar ficou o poema escrito pelo aluno Thales Rafael Rodrigues de Almeida, do Centro Educacional Universo do Saber, intitulado ‘O Poema Negro’. Em segundo lugar ficou o poema ‘Na Força da Cor’, do estudante Joadson Santos Vasconcelos Alves, da Escola Municipal Dr. Lourival Batista. O poema ‘O Povo Negro’, do estudante Fábio Franklin dos Santos Souza, da Escola Municipal Leonídeo Leite, ficou em terceiro lugar no prêmio.

“Foi minha segunda vez escrevendo e a experiência foi muito boa. Meu professor Custódio, de História, me inspirou, eu pesquisei sobre o assunto e criei o meu poema. Me senti muito feliz pela experiência e por ter chegado até aqui”, declarou o autor da poesia vencedora, Thales Almeida.

Reabertura prestigiada

A autônoma Júlia Rodrigues foi a Laranjeiras com parte da família. Natural de São Paulo, ela mora há dois anos em Aracaju e, sempre que pode, faz questão de prestigiar as atividades realizadas no município. “Eu gosto muito da cultura local, do folclore da cidade. Eu acho a cidade linda, com uma energia maravilhosa, e no Dia da Consciência Negra fiz questão de prestigiar a reabertura desse museu tão importante para novo povo, que eu ainda não conhecia”, afirmou.

Moradora de Laranjeiras, Camila Tavares fez questão de prestigiar a apresentação da filha e de duas sobrinhas com o grupo Populart, que abrilhantou o evento. Para ela, participar de um momento tão importante para a cidade é motivo de muita emoção. “Estávamos precisando da reabertura do Museu Afro. Ver o local sendo aberto para o público e minha filha participando me deixa emocionada. Laranjeiras e todo estado merece o Museu Afro aberto”, declarou.

Funcionamento

A partir desta quinta-feira, 21, o Museu Abro- Brasileiro de Sergipe estará aberto à visitação de terça a sexta-feira, das 8h às 12h. O agendamento de visitas em grupos pode ser feito pelo WhatsApp 79 99947-6884.

