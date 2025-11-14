GOVERNO DE SERGIPE REALIZA 62ª EDIÇÃO DO ‘SERGIPE É AQUI’ COM ENTREGA E AUTORIZAÇÃO DE OBRAS EM SIRIRI

O município de Siriri recebeu, nesta sexta-feira, 14, a 62ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’, realizado pelo Governo do Estado. A agenda foi iniciada com a inauguração da Praça Manoel Cardoso, no Centro da cidade.

A entrega foi conduzida pelo governador Fábio Mitidieri, acompanhado pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, e pela prefeita de Siriri, Daiane Oliveira, reunindo moradores que acompanharam a revitalização do espaço público.

Após a inauguração, o governador visitou o Centro de Excelência Coronel José Joaquim Barbosa, onde conferiu as salas climatizadas, o laboratório de informática, a cozinha, o laboratório de química, o refeitório, a biblioteca e a quadra poliesportiva da unidade escolar. A visita reforçou os investimentos realizados pelo Estado na estrutura educacional do município, que atende 489 estudantes em tempo integral. Em seguida, o gestor esteve na Prefeitura Municipal de Siriri para despachos administrativos.

Na oportunidade, o governador Fábio Mitidieri destacou a importância de levar o programa itinerante ao município. “Trazemos toda a estrutura do Governo do Estado para Siriri, com serviços essenciais que facilitam o dia a dia da população. Agradeço à prefeita Daiane e à gestão municipal pelo apoio fundamental para que o ‘Sergipe é aqui’ acontecesse. Começamos o dia inaugurando a Praça Manoel Cardoso e, na Prefeitura, autorizamos 15 mil metros de pavimentação asfáltica e 15 mil metros de pavimentação granítica. A prefeita também apresentou projetos estruturantes, como construção de praças, reformas e um complexo de saúde, que serão encaminhados ao programa ‘Acelera’ para análise e, uma vez aprovados, poderemos licitar essas obras e presentear os moradores de Siriri”, afirmou.

Durante a solenidade, foram assinadas as ordens de serviço referentes às novas obras de pavimentação que sobram R$ 3,5 milhões em investimentos. Com isso, o volume total de recursos destinados à pavimentação em Siriri chega a R$ 5,5 milhões, considerando os R$ 2 milhões já investidos anteriormente.

Para a prefeita Daiane Oliveira, a chegada do programa marca um momento importante. “É um dia importantíssimo para Siriri. São mais de 160 serviços que aproximam o Governo do Estado da população, oferecendo comodidade no atendimento. O governador autorizou as obras de infraestrutura, como pavimentação, reforma de praça e melhorias na área da saúde. Essa parceria é essencial, sobretudo para municípios de pequeno porte que enfrentam dificuldades financeiras”, declarou.

Sergipe é aqui

Realizado no entorno da Escola Municipal Maria Madalena dos Santos, o programa ofertou cerca de 160 serviços à população. Entre eles, consultas médicas, exames, emissão de RG e CPF, renovação de CNH, assistência jurídica, atualização vacinal, marcação de consultas, coleta de exames laboratoriais, cadastro no banco de medula óssea, emissão do Passe Livre, serviços do Detran, além da Carreta da Mulher, Carreta do Homem e de uma delegacia itinerante para registro de boletins de ocorrência.

O governador visitou os stands dos serviços, conversou com as equipes e acompanhou os atendimentos ao longo da manhã.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), o ‘Sergipe é aqui’ reforça o propósito do Governo Itinerante de aproximar a administração estadual do cidadão. A iniciativa transfere simbolicamente a sede do Governo para o município visitado e, com Siriri, avança para contemplar os 75 municípios previstos até o fim da gestão.

Moradora de Siriri, Jaqueline Oliveira destacou a importância do programa para quem precisa de serviços essenciais. “Acho esse evento muito importante. Trouxe exames e outros atendimentos para pessoas que necessitam e que, muitas vezes, precisam se deslocar para outra cidade. Aqui, conseguimos resolver tudo perto de casa. O governador e a prefeita estão de parabéns por trazerem o programa para cá. Vim com minha mãe e meus dois filhos para trocar documentos, e essa iniciativa permite que o governador veja de perto as necessidades de cada município e o que pode ser feito por cada comunidade”, afirmou.

A próxima edição está prevista para 4 de dezembro, em Riachão do Dantas.

Investimentos do Estado em Siriri

Siriri vem recebendo importantes investimentos estruturais por parte do Governo do Estado. Entre as obras executadas estão a pavimentação granítica de 6.870 m², no valor de R$ 993.951,60, e a pavimentação asfáltica de 16.500 m², com aporte de R$ 1.247.895,00. A nova Praça Manoel Cardoso, inaugurada nesta sexta-feira, também integra o conjunto de melhorias.

Na Educação, o Centro de Excelência Coronel José Joaquim Barbosa opera com salas climatizadas, biblioteca, laboratórios de informática e química, merenda reforçada e indicadores em evolução. Na Saúde, 152 cirurgias já foram realizadas para moradores do município por meio do programa ‘Opera Sergipe’.

Siriri tem cerca de oito mil habitantes, segundo o Censo 2022, e é administrado pela prefeita Daiane Oliveira e pela vice-prefeita Flávia Maria.

