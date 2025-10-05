GOVERNO DE SERGIPE REALIZA A PRIMEIRA EDIÇÃO DO “CINEMA NA PRAÇA”, NO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO

Com foco na descentralização, democratização da cultura sergipana, o município de Poço Redondo recebeu nesse sábado, 4, a primeira edição do ‘Cinema na Praça’. O evento integra o projeto Cultura em Toda Parte, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). A programação gratuita contou com apresentações de xaxado, declamação de poemas, roda de conversa e a exibição do documentário premiado ‘Mestre Orlando do Couro: Ancestralidade Viva na Pele Talhada’, dirigido por Bruno Marques.

O Cultura em Toda Parte tem como objetivo garantir o acesso às produções culturais e valorizar grandes nomes da cultura sergipana, como o Mestre Orlando do Couro, reconhecido como Patrimônio Vivo de Sergipe. “O projeto vem ampliando a presença das ações culturais do Estado em diferentes regiões e levando o reconhecimento de artistas que representam a essência da nossa identidade”, destacou a assessora técnica da Diretoria de Políticas Culturais (Dicult), Grazzy Coutinho.

A arte de talhar o couro está presente na família de Mestre Orlando Félix há gerações. Gravado em Poço Redondo, o filme conta da história do couro no sertão nordestino por meio da trajetória do artesão. Como afirma o diretor Bruno Marques, filho de Mestre Orlando. “Este é um filme que merece ser visto, porque trata da história de um homem que venceu usando as mãos e o saber herdado de outras gerações para fazer arte em couro. Não é só a história de Orlando do Couro que o filme retrata, mas também de diversas outras pessoas que vivem e trabalham com as mãos. É uma honra receber o projeto Cinema na Praça, dentro do Cultura em Toda Parte, e ser o primeiro filme exibido aqui em Poço Redondo. Isso é muito simbólico”.

Complementando a experiência, foi inaugurada uma exposição com peças em couro produzidas por Mestre Orlando, como gibão, chapéu e outros adereços que compõem a vestimenta do vaqueiro, além de fotografias e materiais utilizados na confecção das obras. Emocionado, o Mestre Orlando agradeceu o reconhecimento pela sua trajetória. “Foi muito importante para mim essa homenagem, ainda mais por ver tanta gente que conheço e outras que admiram o meu trabalho, pelo que faço e pelo que ele representa. Para mim, é uma alegria enorme fazer parte da primeira edição do projeto Cinema na Praça”, disse.

A programação também contou com diversas atrações culturais, como declamação de cordel com Isadora Leite, homenagem em toada por Niltão Aboiador, amigo de Orlando, roda de conversa com o diretor do filme, show das cantoras Rebecca Melo e Roberta Cajueiro, além da apresentação do grupo de teatro e xaxado ‘Na Pisada de Lampião’.

Criado há 35 anos, em Poço Redondo, por Beto Patriota, o grupo nasceu com o objetivo de fortalecer a identidade cultural local e subverter estereótipos. “A gente mostra Poço Redondo não como uma terra de sofrimento, mas de riqueza. Aqui as pessoas nascem com um DNA cultural nordestino. É um prazer fazer parte deste grupo, em que cada apresentação é uma emoção. O projeto está lindo, estamos honrados em recebê-lo e felizes por fazer parte disso”, afirmou o fundador.

Público aprova

O evento também encantou o público. Para Lucas Wendall, morador do município, a iniciativa reforça a importância das políticas públicas culturais. “Este evento é muito significativo para a comunidade de Poço Redondo. Estamos podendo apreciar o trabalho de personalidades extremamente relevantes para a cultura sergipana, como o mestre Orlando do Couro. A partir deste tipo de ação, entendemos a importância das políticas públicas para valorizar a arte e a cultura popular”, avaliou.

Já Zefa da Guia, parteira, rezadeira e referência em saúde popular em Sergipe, comemorou a homenagem: “Fiquei muito feliz em assistir ao filme sobre esse mestre que considero um irmão. É um amigo que sempre tenho a honra de ver e de conhecer ainda mais”, pontuou.

Foto: Marco Ferro