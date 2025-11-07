Governo de Sergipe realiza edição do Sergipe é aqui, em Cristinápolis

O município de Cristinápolis recebeu a 61ª edição do programa Sergipe é aqui, realizado pelo Governo do Estado, nesta sexta-feira, 7. Além dos cerca de 160 serviços da administração pública disponibilizados à população, o governador Fábio Mitidieri anunciou obras em benefício do município da região sul sergipana. A edição de número 62 do Sergipe é aqui está prevista para ser realizada em Siriri.

O governador destacou a importância dos investimentos para ajudar no desenvolvimento da cidade, que é uma das principais da citricultura do estado. “É a 61ª edição do Sergipe é aqui, mantendo o nosso compromisso de chegar a 75 cidades sergipanas levando esse grande programa, que transfere a capital simbolicamente para a cidade e traz tantos benefícios à população, assim como investimentos para o município”.

Para o prefeito de Cristinápolis, Sandro de Jesus, o ‘Sergipe é aqui’ aproxima o Governo Estado ainda mais dos municípios. “Quero parabenizar o nosso governador por trazer esse programa tão importante, com 160 serviços para o nosso município, aproximando Estado ao nosso município. E o mais importante que ele tem feito, que é parecido com o nosso governo, que é governar com coração, trazer o povo para perto, ouvir a população. Nossa cidade é pequena e precisa da parceria do Governo do Estado e essa parceria tem se fortalecido’, destacou o gestor municipal.

Sergipe é aqui

Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), o Sergipe é aqui já realizou cerca de 283.961 mil atendimentos ao longo das 60 edições. O programa do Governo Itinerante tem o objetivo de aproximar o Governo do Estado do cidadão. Em razão disso, na data, acontece a transferência simbólica da capital para o município do interior que recebe o Sergipe é aqui.

Entre os serviços disponíveis em Cristinápolis, estiveram os atendimentos de saúde (consultas médicas e exames); emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito; agendamento e emissão da carteira de identidade; acesso à tarifa social da Deso; castração de animais; serviços do Detran/SE; orientações jurídicas; atividades de lazer e cultura; e outras ações da estrutura governamental. Mais de 20 Secretarias de Estado e diversos órgãos da administração pública estadual estão envolvidos no projeto.

Segundo a moradora de Cristinápolis, Adirânia Santos, o Sergipe é aqui é de grande importância, especialmente para os municípios mais distantes da capital Aracaju. “Esta ação do Governo do Estado de vir em cada município, trazendo médicos e servicos, facilita a vida dos munícipes e também faz com que possamos mostrar o que produzimos para todo Sergipe. Para todos verem que aqui em Cristinápolis também tem produção, tem pessoas que trabalham forte e arduamente para mostrar seus serviços”, contou Adirânia, sobre as oportunidades dadas pelo programa de governo itinerante.

Pavimentação

Na ocasião, foram autorizadas a pavimentação asfáltica de 15.000 m² de ruas da sede do município e pavimentação granítica de 15.000 m² de ruas em Cristinápolis. O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, informou que Cristinápolis já havia recebido 12.000 m² de pavimentação asfáltica a pedido do prefeito Sandro de Jesus, em benefício de várias comunidades do município. “Tínhamos investidos já cerca de R$ 900 mil nessas pavimentações. Agora, autorizamos na edição do Sergipe é aqui cerca de R$ 1,2 milhão de asfalto e mais R$ 1,8 milhão em pavimentação granítica. Ou seja, um investimento de quase R$ 3 milhões para melhorar a vida da população de Cristinápolis”, detalhou o gestor da Sedurbi.

Samu

Ainda em Cristinápolis, antes da solenidade do Sergipe é aqui, o governador Fábio Mitidieri sancionou a lei que melhora as condições de trabalho dos servidores e funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe). A nova lei reajusta as diárias de plantão e garante benefícios, como o auxílio-alimentação de R$610; auxílio-educação de R$320 por filho; e auxílio-funeral de R$5.000 para os profissionais da Samu vinculados ao Quadro Permanente em Extinção (QPE) da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e ao Fundo Estadual de Saúde (FES). A medida também institui o auxílio-transporte para quem for transferido, por iniciativa do empregador, para exercer suas atividades em regiões diversas das quais prestaram o respectivo concurso público, pleitos antigos da categoria.

“É muito importante para nossa categoria saber que o governador mudou sua rota hoje para vir aqui nos atender. Ele vem resolvendo as demandas da população, do nosso Sindicato e da nossa categoria”, afirmou o presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância de Sergipe (Sindconam), Adilson Capote, ao reconhecer que muito vem sendo feito pela gestão estadual na área da saúde e pela valorização dos seus profissionais.

De acordo com o superintendente do Samu 192 Sergipe, Ronei Barbosa, a nova lei representa um avanço importante na valorização da categoria, que atua diretamente no salvamento de vidas e no atendimento de urgência em todo o estado. “Em nome dos médicos, enfermeiros, técnicos, condutores, profissionais abnegados que salvam vidas todos os dias, deixo a minha gratidão pelo olhar sensível que o governador Fábio Mitidieri tem tido pelo Samu de forma geral”. O superintendente acrescentou ainda que a valorização da categoria se soma a outros investimentos do Estado para ampliar a qualidade do serviço do Samu. “Houve a renovação de frotas de ambulância e motolâncias, reforma das bases e continuidade de parcerias importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho”, enumerou Ronei, sobre as ações contínuas implantadas.

Foto: Arthur Soares