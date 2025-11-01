GOVERNO DE SERGIPE REALIZA “MUTIRÃO DO EMPREGO” NA CIDADE DE SIRIRI COM MAIS DE CEM PESSOAS ATENDIDAS

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), realizou nesta sexta-feira, 31, uma nova edição da iniciativa Mutirão do Emprego no município de Siriri.

Na oportunidade, foram ofertadas 1.096 vagas de emprego por meio da plataforma GO Sergipe, iniciativa da gestão estadual que conecta trabalhadores e empregadores.

A ação aconteceu na Praça Mário Pinotti, onde a população teve acesso aos serviços do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), por meio do ônibus do GO Sergipe. Entre os serviços oferecidos estiveram: orientações e cadastro de trabalhadores na plataforma digital, atualização de currículo no banco de dados, esclarecimento de dúvidas sobre as vagas, criação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, processo de entrada no seguro desemprego, entre outros.

Para o secretário executivo da Seteem, Antônio Vieira, o ‘Mutirão do Emprego’ é uma ação de apoio importante e necessária que facilita a chegada de novos caminhos profissionais para os sergipanos. “Hoje vimos de perto como o trabalho do Governo de Sergipe, por meio da Seteem, tem transformado vidas. Essa ação aproxima a população das oportunidades de emprego, auxiliando quem tem dificuldade no manuseio da plataforma, na construção do seu currículo para um maior êxito em suas contratações. É o resultado do compromisso do governador Fábio Mitidieri junto ao secretário da pasta, Jorge Teles, em construir um Sergipe com mais oportunidades de emprego para os sergipanos”, enfatizou Vieira.

Para Lizandra Nascimento, o mutirão foi o momento ideal para fazer o cadastro e se candidatar a vagas. “Achei essa iniciativa do governo muito boa trazer o NAT para a população de Siriri, principalmente para os jovens, que estão em busca do primeiro emprego. Facilitou muito para gente, porque às vezes a gente não tem como ir até Aracaju, e vindo aqui, facilita. Consegui realizar meu cadastro, já me candidatei a duas vagas e espero ser chamada”, contou.

Já o participante Rosemiro Melo, que também foi atendido na unidade móvel do NAT, elogiou o atendimento da equipe e destacou a importância da iniciativa em Siriri. “Foi um ótimo atendimento. Era o que estava precisando no município. Não precisa se deslocar daqui para Aracaju. Vocês vieram até Siriri. Foi um cadastro rápido e tem várias oportunidades de emprego. Que em breve eu consiga o meu objetivo. Fiz minha candidatura para mais de uma vaga, na área de transporte e na área de sonda, em Carmópolis”, afirmou.

Vânia da Silva, que está procurando emprego há quatro meses, também participou do mutirão e aprovou a ação. “Fiquei feliz porque chegou até a gente essa oportunidade de emprego. Já tem quatro meses que eu estou procurando por uma oportunidade de emprego. Estou correndo atrás. Estou aqui escrevendo algumas vagas. Qualquer uma delas que eu for selecionada está bom pra mim. Estou muito feliz que chegou essa oportunidade aqui na cidade de Siriri”, contou.

Já Maria Luciana de Jesus Santos, que está procurando emprego há mais de um ano, o mutirão aumentou suas esperanças de conseguir dar esse passo em sua vida. “Eu estou entusiasmada com essa oportunidade de, quem sabe, conseguir a vaga tão esperada que eu pretendo. Hoje eu vim aqui me cadastrar no GO Sergipe,. Agradeço ao governo por essa oportunidade pra gente que mora aqui no interior”, disse.

Plataforma GO Sergipe

Lançada em março deste ano, a plataforma GO Sergipe, ferramenta que aproxima trabalhadores das empresas contratantes, já tem mais de 31 mil trabalhadores cadastrados, 618 empresas parceiras com vagas cadastradas e 459 serviços ofertados aos sergipanos. Além disso, a Seteem tem realizado diversas ações pelo interior do estado com o ônibus do GO Sergipe, como o mutirão em Siriri, levando oportunidades para quem está mais distante da capital, em uma estratégia fi-gital, que une o físico e o digital.

Foto: Daniele Melo