GOVERNO DE SERGIPE REALIZARÁ ‘MUTIRÃO DO EMPREGO’ EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NESTA QUARTA-FEIRA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), realizará, na próxima quarta-feira, 18, uma nova edição do ‘Mutirão do Emprego’, em Nossa Senhora da Glória, município do alto sertão sergipano. O evento será iniciado a partir das 9h, na Praça Filemon Bezerra Lemos, no Centro da cidade, em frente à Câmara de Vereadores. A equipe de intermediação de mão de obra do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), órgão vinculado à Seteem, levantou mais de 80 oportunidades de emprego no município.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, a mobilização é importante para ampliar as ações do governo e da Seteem e beneficiar todo o interior do estado. “Nosso ônibus está equipado com seis cabines de atendimento, incluindo uma com acessibilidade, garantindo que todos sejam acolhidos com dignidade. Com essa estrutura itinerante, levamos todos os serviços da Seteem diretamente aos municípios, prontos para atender a população sergipana onde ela estiver. Em cada localidade visitada, realizamos a captação de vagas, promovemos a intermediação de mão de obra e ofertamos cursos de qualificação profissional. Agora, é a vez de Glória e região receberem esse atendimento mais próximo e acessível, reforçando nosso compromisso com a geração de oportunidades em todo o estado”, ressaltou.

Durante a ação, também serão prestados aos cidadãos locais os serviços habituais do NAT, como orientação para a criação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, sobre o processo de entrada no seguro desemprego, e cadastro e atualização de trabalhadores no banco de dados do órgão.

Os empresários que estão recrutando mão de obra também podem participar do mutirão para informar sobre a disponibilidade de vagas, assim como trabalhadores autônomos podem ofertar seus serviços. Por meio do atendimento da plataforma online GO Sergipe, em sua unidade móvel, é possível encurtar a distância entre o empregador e o trabalhador que busca por emprego. Já para quem busca, além do trabalho, uma qualificação profissionalizante para aprimorar o currículo, a Seteem dispõe do programa ‘Qualifica Sergipe’ com diversos cursos ofertados por meio da plataforma.

Confira as mais de 80 vagas ofertadas:

Atakarejo (25 vagas)

Jovem aprendiz (5 vagas)

Operador de loja (4 vagas)

Ajudante de depósito (1 vaga)

Operador de manutenção (1 vaga)

Operador de perecíveis (7 vagas)

Fiscal de prevenção de perdas (7 vagas)

Natville (15 vagas)

Motorista AD (10 vagas)

Ajudante de produção (5 vagas)

Avelan móveis (5 vagas)

Auxiliar de produção (3 vagas)

Carga e descarga (2 vagas)

Nunes Peixoto (13 vagas)

Cozinheiro (3 vagas)

Auxiliar de cozinha (3 vagas)

Repositor (5 vagas)

Vendedor (2 vagas)

Alvoar – Grupo Betânia (8 vagas)

Auxiliar de produção (1 vaga)

Auxiliar de logística (1 vaga)

Conferente (1 vaga)

Operador de caldeira (1 vaga)

Eletromecânica (1 vaga)

Mecânico de refrigeração (1 vaga)

Eletricista industrial (1 vaga)

Estagiário de manutenção (1 vaga)

Norma’s concept (7 vagas)

Vendedor interno – afirmativa para mulheres (2 vagas)

Social media afirmativa para mulheres (3 vagas)

Operador de caixa (1 vaga)

Auxiliar de escritório (1 vaga)

Portal concursos

Consultor de vendas (10 vagas)

Itnet Telecom

Líder de loja (1 vaga)

Embala

Motorista de caminhão (1 vaga)

Suzane’s

Vendedor interno – afirmativa para mulheres (1 vaga)

Foto: Ascom/Seteem