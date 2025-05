GOVERNO DE SERGIPE REALIZARÁ “MUTIRÃO DO EMPREGO” NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), realizará, na próxima terça-feira, 27, mais uma edição do ‘Mutirão do Emprego’, que acontecerá no município de Estância, Litoral Sul do estado, a partir das 9h, na Praça Barão do Rio Branco, localizada na rua Capitão Salomão. O evento se dará através de uma parceria com a prefeitura local.

Serão ofertadas cerca de 100 vagas pelas empresas do município, intermedidas por meio da plataforma GO Sergipe. Também serão prestados aos cidadãos locais os serviços habituais do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), como orientação para a criação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, sobre o processo de entrada no seguro desemprego, e cadastro/atualização de trabalhadores no banco de dados do órgão.

O secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, ressaltou que a mobilização tem como objetivo ampliar as ações do governo e da Seteem nos municípios do interior do Estado. “Nosso ônibus conta com sete cabines de atendimento com acessibilidade, toda a estrutura da Secretaria pronta para receber o sergipano onde nós chegamos. Estamos visitando vários municípios, levando todo esse serviço, captamos as vagas locais, ofertamos a intermediação e levamos também cursos de qualificação, além do nosso programa Primeiro Emprego. Todos esses serviços estarão mais próximos dos moradores de Estância e região”, informa.

Os empresários que estão recrutando mão de obra também podem participar do Mutirão para informar sobre a disponibilidade de vagas, assim como trabalhadores autônomos podem ofertar os seus serviços. Por meio deste atendimento da plataforma GO Sergipe, em sua unidade móvel, é possível encurtar a distância entre o empregador e o trabalhador que busca por emprego. Já para quem busca, além do trabalho, uma qualificação profissionalizante para incrementar o currículo, a Seteem dispõe do programa ‘Qualifica Sergipe’ com diversos cursos ofertados por meio da plataforma. Na ocasião, a Secretaria do Trabalho também irá realizar a integração dos aprovados no Programa Primeiro Emprego (PPE) no município. Serão ao todo 40 participantes divididos nos cursos de Operador de Supermercado e Repositor.

Foto: Igor Matias