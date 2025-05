Governo de Sergipe recebe turistas com muito forró e alegria

Acolhida festiva começou nesta quarta-feira, 28, no Aeroporto de Aracaju

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), começou nesta quarta-feira, 28, a recepcionar os turistas com uma mescla de sergipanidade e alegria. A ação, feita em parceria com a Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE) e a Aena Brasil, vai acontecer durante todo o período junino no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, sempre no turno da manhã. Assim, de início, serão 20 dias, sendo 10 consecutivos e, depois, vão ser alternados de acordo com o fluxo de turistas.

A recepção aos turistas em virtude do maior e mais aconchegante São João do Brasil à beira-mar tem a identidade sergipana nos mínimos detalhes. Para essa primeira ação, ainda na parte da restituição de bagagens, as boas-vindas aos turistas contaram com a apresentação dos quadrilheiros juninos da Unidos em Asa Branca, de Aracaju, ao som de um trio de forró pé-de-serra. A intervenção artística surpreendeu e encantou os turistas, que tiveram um desembarque especial. Além de assistirem à apresentação, eles foram presenteados com chapéus de palha, e também puderam se deliciar com alguns dos pratos típicos da época, a exemplo de bolos de macaxeira, de leite e de milho.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, explicou que as boas-vindas no aeroporto, com muita festa e alegria, é uma amostra inicial de toda a sergipanidade que os turistas descobrirão ao longo da permanência deles no estado, em especial durante o Arraiá do Povo e da Vila do Forró, na Orla da Atalaia, na capital, que acontecerá de 30 de maio a 27 de julho, e também no interior do estado. “Com essa acolhida festiva e cheia de alegria, estamos mostrando aos turistas como nosso povo é hospitaleiro e que eles vão vivenciar o melhor e mais aconchegante São João à beira-mar do país. E, ainda, que temos muito mais a oferecer não apenas relacionado à cultura, mas, também, quanto às belezas naturais e à nossa gastronomia tão repleta de delícias. Que todos sejam muito bem-vindos”, ressaltou o secretário.

A secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, salientou que, com a recepção especial, o turista que chegar a Sergipe já começa a sentir, no aeroporto, o clima do melhor São João à beira-mar do Brasil. “Os turistas vão ser recebidos com trio pé-de-serra, quadrilha junina e comidas típicas, porque é assim que a gente sabe acolher bem o nosso turista. Nós, sergipanos, somos um povo hospitaleiro. Então, nada melhor do que o turista, quando chegar ao aeroporto, ser bem-acolhido e já entrar no clima dos festejos juninos. Sergipe é um destino acolhedor, que abraça”, afirmou Daniela Mesquita.

Surpresos e encantados

O servidor público William Douglas Bezerra veio de Maceió para passar alguns dias em Sergipe e disse que se surpreendeu com uma recepção tão calorosa e acolhedora às vésperas de começarem os festejos juninos. “Achei a quadrilha uma coisa linda, porque sou alagoano, nordestino também, e isso, o forró, é a nossa raiz. O tempo de festejos juninos está chegando aí, então, foi uma alegria imensa descer do voo e ser recepcionado desta forma”, declarou.

Vindo de Porto Alegre, capital em que trabalha, o baiano Leone Martins, que é encarregado de obras, aproveitou para passar alguns dias de folga em Aracaju, onde a família dele mora. O rapaz confessa que também se surpreendeu com a recepção cheia de sergipanidade. “Achei maravilhoso isso tudo aqui. Vocês sabem fazer uma recepção de respeito e com alegria. Vocês são bem hospitaleiros. Sergipe é encantador. Para falar a verdade, sou apaixonado. Não vejo a hora de voltar aqui para o São João. No dia 23, estarei aqui, curtindo Leonardo e Alcimar Monteiro. Aliás, a programação dos festejos juninos em Sergipe está imperdível”, sublinhou.

As amigas Liane Brenzink e Rosana Diniz são de Curitiba e já conheciam Sergipe. Aposentadas, elas voltaram para aproveitar alguns dias em Aracaju, com retorno marcado para depois do dia 4 de junho. Como os demais passageiros, Liane e Rosana enalteceram a iniciativa do Governo do Estado em proporcionar uma recepção acolhedora e diferenciada. “Chegamos de Curitiba, agora, com essa surpresa maravilhosa, que a gente não esperava encontrar aqui no aeroporto. Então, foi muito bom ter essa recepção, essa acolhida, esse clima festivo. Quero agradecer demais pela acolhida. Ah, e recebemos também a programação, que está maravilhosa para o São João. E é um São João completamente diferente do Sul do Brasil, o que traz a gente para cá nessa época do ano e que é muito bom”, elogiaram.

