Governo de Sergipe reforça atenção à saúde animal com lançamento de cadastro de clínicas veterinárias

Para promover o bem-estar animal e contribuir para a saúde dos sergipanos, o governador Fábio Mitidieri lançou nesta segunda-feira, 30, o edital Pet Saúde, voltado para credenciamento de clínicas veterinárias. O lançamento fortalece as políticas públicas estaduais de proteção animal e reforça a mensagem da campanha Dezembro Verde, que alerta para a gravidade do abandono de animais, especialmente no fim de ano, período no qual esses casos aumentam significativamente. O edital será publicado no Diário Oficial e no site da Superintendência de Proteção Animal (SupAnimal) até o final da próxima semana.

Segundo o governador, estima-se que, no próximo ano, cerca de 4 mil atendimentos sejam realizados por meio do Pet Saúde. “O programa vem para dar assistência àqueles animais que estão sob os cuidados de família em situação de vulnerabilidade social. A gente sabe que, hoje, cuidar de um pet é um investimento muito alto e lançamos esse programa para credenciar as clínicas veterinárias e fortalecer a causa animal em Sergipe”, argumentou Fábio Mitidieri.

Na ocasião, o governador assinou também decreto de transferência da Superintendência de Proteção Animal (SupAnimal) para a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Até então, a SupAnimal era ligada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semac) e, em 18 meses de funcionamento do órgão, foram realizados 4.981 atendimentos veterinários, sendo castrados 2.336 animais entre felinos e caninos.

Fábio ainda anunciou a nova gestora da superintendência, Christy Monteiro, que assume a função em substituição a Kitty Lima, que se afasta do cargo para assumir o mandato de deputada estadual na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

De acordo com Kitty Lima, o Pet Saúde deve disponibilizar serviços como consultas clínicas gerais, procedimentos cirúrgicos, incluindo castrações, exames laboratoriais e de imagem e atendimento de emergência. “O objetivo é que o programa seja amplo para atender todas as pessoas que realmente precisam. A gente está levando saúde não só para o animal, mas para as famílias sergipanas. E com a superintendência vinculada à SES poderemos ampliar as atividades do órgão”, defendeu.

Edital

O edital é destinado a clínicas veterinárias devidamente registradas, com capacidade técnica e infraestrutura para realizar os atendimentos previstos. A publicação prevê atendimento médico veterinário gratuito à população de baixa renda, ONGs e protetores.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, lembrou que a iniciativa contribui diretamente para a redução de riscos de zoonoses e para a promoção de um ambiente mais saudável, em benefício de toda a sociedade. “A iniciativa do governador Fábio é uma importante ação, uma vez que os animais também estão relacionados com doenças e com a saúde pública. O controle de zoonoses, por exemplo, é muito importante para a saúde do estado”, disse.

Com um orçamento de R$ 5.340.190,00 para 2025/2026, a iniciativa visa garantir o acesso a serviços de qualidade para animais em situação de vulnerabilidade, por meio da contratação de clínicas veterinárias qualificadas, fortalecendo parcerias com ONGs e protetores independentes e promovendo o controle populacional.

Do montante total para o biênio, R$ 600 mil foram provenientes de emenda parlamentar federal do senador Alessandro Vieira. O senador ressaltou que, à medida que o Estado investe no fortalecimento da causa animal e amplia os atendimentos no estado, é natural o apoio parlamentar. “Esta é uma superintendência criada no início desse governo e que teve todo o nosso apoio. O abandono dos animais é uma causa de saúde pública, então é preciso cuidar disso na raiz, garantindo um atendimento para quem já faz parte das famílias”, afirmou.

A nova superintendente de Proteção Animal, Christy Monteiro, explicou que o lançamento representa um marco significativo à causa animal e para a saúde pública de Sergipe. “O edital representa um compromisso com a saúde única, que confirma que a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental elas estão interligadas. Com esse projeto nós garantimos não apenas o atendimento aos animais em vulnerabilidade, mas também o cuidado com a saúde coletiva e o equilíbrio ambiental do nosso estado. Essa é mais uma demonstração que Sergipe está na vanguarda das políticas públicas para a causa animal”, explanou.

Credenciamento de clínicas

Toda clínica que seguir os critérios do edital será credenciada. Logo, o Pet Saúde terá atuação em todo e qualquer município que tenha uma clínica credenciada. O objetivo é levar saúde animal para todo o estado.

De acordo com Christy Monteiro, as clínicas poderão realizar a entrega dos documentos necessários a partir do dia 20 de janeiro de 2025. “A capacidade técnica das clínicas será avaliada por uma comissão. Nós queremos privilegiar ao máximo ter uma distribuição regional de clínicas. Quanto mais a gente conseguir distribuir pelo estado, melhor, porque a gente vai conseguir abraçar uma gama maior da população do estado”, informou a nova superintendente.

Foto: Arthur Soares