GOVERNO DE SERGIPE RETOMA JOGOS DOS SERVIDORES APÓS 15 ANOS E REFORÇA VALORIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO

O governador Fábio Mitidieri deu início nesta segunda-feira, 28 de outubro, Dia do Servidor Público, aos Jogos dos Servidores, após um hiato de 15 anos. A cerimônia de abertura dos jogos, promovidos pelo Governo de Sergipe por meio das secretarias de Estado da Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel), aconteceu no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, reflexo do esforço da atual gestão em reconhecer e valorizar o serviço público estadual. O evento tem como objetivo proporcionar momentos de lazer e integração para os trabalhadores da administração pública.

A solenidade teve início com o desfile das 16 equipes e com a execução dos hinos pela banda do Corpo de Bombeiros. Em seguida, houve o juramento do atleta e do árbitro, entrada do Fogo Simbólico e acendimento da Pira. Na oportunidade, o governador Fábio Mitidieri destacou a importância das iniciativas de valorização do servidor, que têm sido um pilar de sua gestão.

“É um dia muito especial, dia dedicado aos servidores, e depois de 15 anos, a gente retorna com os Jogos dos Servidores. Pela animação e alegria dos servidores, vemos o sucesso que é. São 3.500 servidores atletas inscritos em 12 modalidades, o que mostra o sucesso do retorno. Já começamos hoje com o jogo da Casa Civil contra a Polícia Militar, 15 x 0 para a Polícia Militar no primeiro jogo, mostrando toda a energia e a alegria da turma. Isso é muito importante para a valorização desses profissionais, um momento de integração, de socialização e de uma comunhão ainda maior entre os servidores” declarou o governador.

O chefe do Executivo estadual ainda enfatizou que a gestão trabalha para garantir melhorias contínuas e citou reajustes salariais, novos concursos ou a melhoria nas áreas da segurança, educação e saúde.

A secretária da Administração, Lucivanda Nunes, reforçou a importância dos jogos para a valorização do serviço público. Em comemoração ao Dia do Servidor, além dos Jogos dos Servidores, neste ano, o governo estadual realizou a I Corrida dos Servidores, no dia 13 de outubro. “Hoje é um dia especial, mas todo o mês de outubro foi dedicado aos servidores. Começamos com a I Corrida dos Servidores e, agora, com a retomada dos jogos, ideia abraçada pelo governador Fábio Mitidieri lá em julho, quando assinou o decreto autorizando essa retomada,” lembrou.

Valorização

Além da retomada dos jogos, a atual gestão promoveu um conjunto de medidas para valorizar o servidor público em diversas áreas. Entre elas, estão a concessão do reajuste salarial de 10% para os servidores dos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCVs) Geral, da Saúde, de Engenharia e para os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o pagamento do piso do magistério acima do valor nacional, a retomada da carreira do magistério após 16 anos de congelamento; implementação da periculosidade para as forças de segurança.

Outra frente de ação é o fortalecimento das carreiras com a criação da Comissão Mista de Trabalho para Valorização da Segurança Pública, que permite uma mesa de negociação contínua com as carreiras da segurança, e a estruturação do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), além de um reajuste significativo para servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que receberam um aumento de 30%.

O compromisso da gestão com o fortalecimento do serviço público é também demonstrado pelos novos concursos e a nomeação de profissionais. Desde o início da gestão, foram realizados cinco concursos públicos, incluindo vagas para a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp), Sead, Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), com 147 novos servidores já empossados.

No total, 547 novos servidores foram efetivados, sendo 400 provenientes de concursos da gestão anterior. Atualmente, 19 concursos públicos estão sendo gerenciados pelo Governo de Sergipe, contemplando áreas essenciais como educação, segurança e saúde.

Jogos dos Servidores

Os Jogos dos Servidores reúnem 16 delegações das secretarias estaduais e contam com a participação de cerca de 3.500 servidores em 12 modalidades masculinas e femininas, como handebol, basquetebol, voleibol, futsal, queimado, vôlei de praia, dama, xadrez, natação, dominó, paranatação e beach tênis.

A secretária de Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou o impacto positivo dos Jogos dos Servidores para a saúde e o bem-estar dos participantes. “É nítida a alegria dos servidores, de todos que participam, tanto daqueles que vão jogar quanto dos que vieram prestigiar seus colegas. Desde que anunciamos os jogos, vimos uma grande movimentação de todas as secretarias. Algo muito legal foi juntar algumas secretarias menores em um único grupo, o que gerou ainda mais interação entre todos”, colocou.

Além disso, Mariana Dantas explicou a logística dos jogos, que se espalham por várias praças esportivas da capital e devem durar cerca de 30 dias, com partidas ao longo da semana. “Queremos envolver o maior número possível de servidores, e o sucesso já começou hoje com essa abertura incrível”, pontuou.

A fisioterapeuta Ana Carolina Santos de Jesus, que atua na Secretaria de Estado da Saúde (SES), comentou sua satisfação com a iniciativa. “Acho que é uma iniciativa bacana, porque, além de valorizar os servidores, promove a integração entre as secretarias e incentiva o esporte. Estou muito feliz em poder participar junto às colegas no handebol feminino. É uma iniciativa maravilhosa”, declarou.

Para o tenente Albuquerque, da Polícia Militar, o evento representa uma oportunidade para promover a saúde e o bem-estar. “Isso aí serve, primordialmente, para integrar os servidores públicos. Além de fomentar o esporte, também contribui para a qualidade de vida e a saúde, incentivando aqueles que talvez sejam mais sedentários a se movimentarem”, disse.

Foto: Reinado Moura