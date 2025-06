Governo de Sergipe se reúne com Grupo Piracanjuba para apresentação de unidade fabril da empresa na cidade de Nossa Senhora da Glória

O governador Fábio Mitidieri reuniu-se, nesta terça-feira, 3, com representantes do Grupo Piracanjuba, um dos maiores em produção de alimentos no país. O encontro, realizado no Palácio dos Despachos, se deu para a apresentação da unidade fabril de Nossa Senhora da Glória, que pertencia à Santa Bárbara Indústria e Comércio de Bens e Laticínios Ltda – Natulact, recentemente adquirida pela Piracanjuba. Na fábrica haverá operação para produção de queijos e outros produtos lácteos.

A fábrica em Sergipe será a primeira da empresa no Nordeste, potencializando a geração de emprego e renda, junto à produção de alimentos na região. A sede administrativa do grupo fica em Goiânia/GO, e a empresa possui sete unidades fabris, em Bela Vista de Goiás/GO, Governador Valadares/MG, Maravilha/SC, Sulina/PR, Araraquara/SP, Três Rios/RJ e Carazinho/RS, além de 16 postos de resfriamento de leite em vários estados, fazendas de eucalipto e programas de educação continuada.

Fábio Mitidieri ressaltou que a chegada da empresa reflete o momento econômico positivo vivido pelo estado. “Estou muito feliz com a comprovação do grande momento econômico que Sergipe atravessa, a partir da chegada da Piracanjuba, uma das maiores empresas de laticínio no Brasil. Ela chega ao estado para montar um hub da Piracanjuba no Nordeste. Eles serão muito bem vindos, e que possam continuar gerando emprego e renda, ampliando seus investimentos. Isso demonstra, mais uma vez, o excelente ambiente de negócios que Sergipe atravessa, em um momento fantástico da economia. Colocamos toda a estrutura do estado de Sergipe à disposição deles”, afirma.

O grupo Piracanjuba foi representado por Cesar Helou, conselheiro e proprietário; Luiz Cláudio Lourenço, presidente; e Marcelo Costa Martins, diretor de Relações Institucionais e Governamentais. Eles apresentaram os números e potencialidades da empresa, que completa 70 anos, em 2025, e é a segunda maior produtora de leite no Brasil, com capacidade de mais de 6 milhões de litros de leite/dia. A Piracanjuba tem mais de 7 mil fornecedores de leite e de 200 representantes comerciais, e é líder em leite lactose e creme de leite, vice-líder em leite UHT, leite condensado, aromatizado e bebida proteica.

“Certamente esse será o nosso hub de crescimento no Nordeste. Estávamos com dificuldade para seguirmos com nosso encaixe na região, e Sergipe foi o estado escolhido. Estamos cada vez mais certos de que fizemos a escolha correta, e esse encontro aqui é para celebrar. Sabemos que o caminho trilhado é excelente para todos nós, com grandes frutos. Isso se dá em conjunto com a gestão aqui em Sergipe, com planejamento e inovação, pensando no futuro”, afirma o presidente do Grupo Piracanjuba, Luiz Cláudio Lourenço.

O presidente do Grupo destacou, ainda, que, no ano passado, realizaram um levantamento em todo o Nordeste. “Identificamos que Sergipe seria a melhor oportunidade para nós construirmos a primeira fábrica aqui. Estamos sendo muito bem recebidos, com o governador e sua equipe proporcionando ambiente de prosperidade, e muito felizes com a nossa escolha”, acrescenta Luiz Cláudio. Ao final, foi feito um convite direto ao governador para visitar o polo da Piracanjuba, em Goiânia.

O Governo do Estado foi representado pelos secretários de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca (Seagri), Zeca da Silva; do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa; do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles; e da Casa Civil (Secc), Jorginho Araujo. Também estiveram presentes os diretores presidentes da Companhia do Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães, e da Emdagro, Gilson dos Anjos, além do presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade; além da prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira.

Investimentos na produção leiteira

A chegada do grupo Piracanjuba a Nossa Senhora da Glória promete impulsionar uma região que já possui a produção leiteira como marca. Um estudo do Banco do Nordeste (BNB), feito com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), constatou que Sergipe teve o maior crescimento na produção de leite na região Nordeste, comparando os três primeiros meses de 2024 e 2023. O aumento foi de 22,6%, subindo de 107,8 mil para 132,2 mil litros de leite produzidos no período.

Visando impulsionar este cenário, o Governo do Estado tem investido diretamente com as obras da Adutora do Leite e da Rota do Leite. A Adutora do Leite terá uma extensão de 108 km, e levará água para dessedentação animal em cinco municípios, via investimento de R$ 250 milhões. A obra atenderá a população rural de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória.

Já a Rota do Leite, em Gararu, na rodovia SE-175, na estrada do povoado Jibóia, tem investimento total de R$ 90 milhões, com objetivo de contribuir para o acesso a mercados, estimular a produção da região do sertão, e beneficiar agricultores e produtores locais. Com estas obras, somente na bovinocultura de leite, a perspectiva é que a produção leiteira dos cinco municípios ultrapasse os 296.062.000 litros por ano, número registrado em 2022.

A prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira, exaltou a chegada de mais um grande empreendimento do leite à região. “Isso consolida o Alto Sertão como a maior bacia leiteira do estado. A chegada da Piracanjuba também se dá pelo apoio do Governo de Sergipe, com os incentivos de um governo que investe na nossa infraestrutura, facilitando condições para trazer tais empresas como essa. É um momento de grande felicidade para Glória e todo o Alto Sertão”, frisa.

Momento econômico

A chegada do grupo Piracanjuba a Sergipe reforça o bom momento econômico vivido graças às ações do Governo do Estado. Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de Sergipe, a gestão trabalha com uma agenda que destaca as potencialidades do estado como polo de investimentos para produção industrial e comercial, que envolve geração de emprego e renda, inovação, tecnologias e outros setores econômicos.

A partir do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), administrado pela Codise, a gestão estimula a economia na atração de novos negócios e concessão de incentivos. Nos últimos dois anos, 86 empresas foram contempladas em suas operações, com um investimento de R$ 1,48 bilhão e a criação de 5.000 novos empregos diretos. Atualmente, cerca de 370 empresas são beneficiadas pelo programa.

Com a chegada da Piracanjuba, o Governo do Estado já terá um diagnóstico do que a empresa necessita, para a partir disso investir diretamente na qualificação de mão de obra local. “O grande objetivo desse governo é gerar oportunidade de emprego e renda para o sergipano, passando pelo ambiente de negócios e pela mão de obra qualificada. Vamos para a região oferecendo o curso de acordo com a necessidade da empresa, e quem for qualificado já vai tendo empregabilidade. Quem ganha com isso é a população, levando mais dignidade para suas famílias”, destaca o secretário da Seteem, Jorge Teles.

O governo destacou, ainda, que “aqui em Sergipe, quem gera emprego é prioridade. Acompanho muito a relação de empresas que vêm para cá, pois, assim, poderemos reindustrializar completamente o estado, diversificando todos os segmentos. Vamos viver um ciclo econômico pujante com o novo ciclo do gás, e isso vai impulsionar de vez nossas produções. Não podemos parar, vamos ampliar nosso trabalho para caminhar com pernas próprias e planejamento”, complementa.

