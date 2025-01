GOVERNO DE SERGIPE SEGUE MONITORANDO AS VIAS QUE SOFRERAM DANOS APÓS CHUVAS DA ÚLTIMA SEMANA

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE e Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), continua monitorando as vias estaduais atingidas pelas chuvas intensas registradas em Sergipe a partir da sexta-feira, 10. O objetivo é garantir a segurança da população que trafega pelas rodovias sergipanas.

O DER/SE informa que já iniciou, por exemplo, o levantamento necessário para a elaboração do projeto executivo para recuperação do trecho da rodovia SE-438, entre a BR-101 e Capela, que cedeu devido ao fenômeno climático.

Com relação à ponte Construtor João Alves, o Departamento Estadual de Infraestrutura reforça que não há danos à estrutura e esclarece que a abertura apontada em um vídeo que circulou nas redes sociais nesta semana trata-se do espaçamento de duas estruturas da ponte, no qual é colocada a junta de dilatação na pista de rolamento.

As pontes sobre o Rio Vaza-Barris, na rodovia SE-179, entre Pinhão e Simão Dias, e sobre o Rio Jabeberi, na Rodovia SE-170, em Tobias Barreto, assim como a ponte na Rodovia SE-160, entre Boquim e Lagarto, também foram verificadas. Técnicos do DER/SE estiveram nos locais juntamente com a Defesa Civil do Estado e avaliaram que as alterações nas juntas de dilatação após as chuvas não conferem risco às pontes. No entanto, para evitar danos futuros, o órgão estadual irá recuperar as juntas de dilatação das três estruturas. A ponte da rodovia SE-285, entre Riachão do Dantas e Pedrinhas, recebeu avaliação semelhante e já recebeu o serviço de fechamento da abertura nas juntas.

Entre Lagarto e São Domingos, a ponte sobre o Rio Vaza-Barris, na Rodovia SE-170, foi mais uma vistoriada e que não apresentou risco à estrutura. Enquanto que na rodovia SE-220, na ponte entre Muribeca e Aquidabã, os técnicos do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe constataram uma erosão no aterro da cabeceira da ponte e foi realizada a devida sinalização do local. O DER/SE informa que já está programando o serviço de reparo da erosão.

Recuperação

Como informado na última quinta-feira, 16, foram iniciadas as obras de recuperação do trecho da ponte na rodovia SE-100, no Pov. Aningas, em Pirambu. Segundo o Departamento Estadual de Infraestrutura, foi feita uma contratação emergencial para a realização dos serviços.

No alto sertão sergipano, também foi feita uma contratação emergencial para recuperação do trecho da rodovia SE-179, entre os povoados Vaca Serrada e Niterói, no município de Porto da Folha, que sofreu erosão após as chuvas. A mesma medida foi tomada para recuperar o trecho da rodovia SE-425, entre Cedro de São João e Telha, no baixo São Francisco, no qual foi identificado também o processo de erosão.

Foto: Thiago Santos