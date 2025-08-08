GOVERNO DE SERGIPE VAI CONSTRUIR 360 NOVAS CASAS NO RESIDENCIAL PARQUE DA VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), realizou mais um encontro com os moradores da área conhecida como Cabo do Revólver, no bairro Santa Maria, em Aracaju. A reunião, realizada na manhã desta sexta-feira, na quadra do Colégio Estadual Dr. Jugurta Barreto de Lima, contou com representantes da Seasic e da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

A iniciativa integra o processo de prestação de contas e diálogo permanente com a comunidade sobre o projeto de requalificação urbana e habitacional, reforçando o compromisso com a transparência e a participação cidadã. Na ocasião, foram apresentadas a planta das futuras unidades habitacionais e as atualizações sobre a execução do empreendimento, que beneficiará famílias atendidas pelo Programa Aluguel Social.

Um dos momentos mais marcantes foi o anúncio do nome oficial do novo conjunto habitacional: Parque da Vitória. A escolha foi recebida com entusiasmo pelos futuros moradores.

“A partir de hoje, a antiga comunidade Cabo do Revólver se chama conjunto habitacional Parque da Vitória. Um nome forte, que representa a conquista e a luta de anos dessa comunidade. Estamos concretizando um sonho, e é fundamental estarmos próximos, ouvindo as demandas para que cada decisão tenha o rosto e a voz de quem vai viver aqui”, destacou a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri.

Durante a apresentação da planta e do protótipo visual das casas, a emoção tomou conta do encontro. O projeto atende ao pedido dos moradores por unidades individualizadas. “Eu estou na luta por uma moradia digna e própria há 18 anos. Saber que terei um espaço para minha família, para criar meus animais, sem incomodar ninguém, é a realização de um sonho”, contou Rosenea Santos.

Além da moradia, o projeto também contempla lazer e qualidade de vida. A secretária do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, anunciou a construção de uma quadra poliesportiva e de um espaço para esportes radicais. “A assistência social e a qualidade de vida caminham juntas. Oferecer infraestrutura esportiva é garantir mais oportunidades para todas as idades”, afirmou.

Para a secretária Érica Mitidieri, o trabalho integrado entre secretarias potencializa resultados e transforma realidades. “O Parque da Vitória vai além das casas, pois terá áreas de esporte, lazer e convivência para todas as gerações. É dignidade, cuidado e oportunidade reunidos em um só lugar”, concluiu.

Foto: Irla Costa/Seasic