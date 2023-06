Governo discute sediar nova edição dos Jogos Universitários Brasileiros

Sergipe pode voltar a sediar, no próximo ano, uma das principais competições esportivas do país: os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Em reunião realizada nesta segunda-feira, 5, com os presidentes da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora, e da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral, o governador Fábio Mitidieri demonstrou o interesse da gestão estadual de atrair o evento, visto como um dos maiores celeiros na formação de atletas olímpicos do país. A reunião foi realizada no Palácio dos Despachos, em Aracaju, e contou com a presença das secretárias de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas, e da Fazenda, Sarah Andreozzi.

Além de fomentar a prática esportiva e oferecer uma experiência única para atletas-estudantes, assim como para os amantes do esporte, eventos como os JUBs também representam uma grande oportunidade de fortalecer o turismo e aquecer a economia em Sergipe. Somente na edição de 2022, realizada em Brasília, a competição contou com cerca de 6.500 atletas inscritos, dos 27 estados do país, que participaram em 30 modalidades, sendo quatro paraolímpicas.

“Em nossa gestão, o turismo é uma política de governo, que tem atuação transversal em todas as secretarias. Temos trabalhado para atrair grandes eventos para o nosso estado e, com isso, fomentar o desenvolvimento e o crescimento econômico. A realização de uma competição do porte dos JUBs em Sergipe não apenas expande nossos potenciais turísticos, já que se trata de um evento que conta com a participação de cerca de sete mil pessoas, mas, também, contribui com o aquecimento da economia, pois toda uma gama de serviços é contemplada”, pontuou o governador Fábio Mitidieri. O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, também participou da reunião.

De acordo com estudos elaborados pela CBDU, os JUBs proporcionam impactos positivos na economia das cidades e estados onde acontecem, além de evidenciar o destino nas mídias que divulgam o evento nacionalmente. “Cada atleta gasta, em média, R$ 600 durante a estada na cidade, consumindo diferentes tipos de serviços, o que nos leva a estimar um incremento de cerca de R$ 20 milhões na economia local”, explica o presidente do CBDU, Luciano Cabral.

Nas próximas semanas, as equipes técnicas da Secretaria da Fazenda e do Esporte e Lazer farão estudos sobre as possibilidades do Governo do Estado se somar na produção dos jogos e avaliar como a iniciativa pode trazer retorno efetivo à economia de Sergipe, já que se tratam de duas semanas de jogos que movimentam, sobremaneira, o setor de serviços turísticos.

JUBs

Os Jogos Universitários Brasileiros são uma competição que incentiva a prática esportiva entre a comunidade universitária. Promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário, o evento coloca em disputa uma gama de 30 modalidades e serve como classificatória para os Jogos Universitários Sul-Americanos e para os Jogos Universitários Mundiais, a Universíada.

Em março deste ano, o governador Fábio Mitidieri e a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, estiveram em Brasília para tratar de assuntos relacionados ao fortalecimento do esporte sergipano. A agenda na capital federal incluiu uma reunião com o senador Laércio Oliveira e um encontro com a ministra do Esporte, Ana Moser, para discutir as possibilidades de Sergipe sediar grandes competições esportivas.

Na ocasião, o governador apresentou as praças esportivas do estado e os projetos que já desenvolvem o desporto escolar em Sergipe, como os Jogos da Primavera e as escolas de esporte Gerivaldo Garcia, Professor Kardec, Parque Aquático Oseas de Miranda e Estação Cidadania.

