GOVERNO DISPONIBILIZA CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA BEBÊS QUE NASCEM NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES

Nesta segunda-feira, 17, o Governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado da Saúde (SES), Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), o Instituto de Identificação de Sergipe, que pertence à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), e o Ministério Público de Sergipe entregaram as primeiras carteiras de identidade confeccionadas na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL).

O projeto Carteira de Identificação Nacional Neonatal foi lançado no final de outubro e, até agora, já confeccionou 15 carteiras de identidade, sendo oito de recém-nascidos e sete de adultos, acompanhantes dos recém-nascidos, como pais e mães que ainda não possuíam a nova carteira nacional. Na MNSL existe um cartório em que já era feita a certidão de nascimento dos bebês que nascem na unidade, mas, agora, os bebês já podem sair, também, com a nova carteira de identidade.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, essa é uma ação importante do Governo do Estado, pois, além da certidão de nascimento, os responsáveis já recebem a identidade do recém-nascido. “Isso acaba trazendo mais segurança porque o bebê já sai com os primeiros documentos de registro”, destacou.

Para o Ministério Público a parceria feita com o Governo do Estado foi essencial, como reforçou a promotora de Defesa do Consumidor do Ministério Público de Sergipe, Euza Missano. “Essas crianças já saem com a dignidade, com a sua identificação. O Instituto de Identificação já montou esse equipamento, inclusive fazendo a identidade dos pais, também, que ainda não tiverem a nova carteira nacional. Então, parabenizamos o Estado por essa iniciativa”, enfatizou.

Aprovação

Pai da pequena Nicole, Rodrigo Paulino ficou muito feliz ao receber a nova carteira dele e da filha. “Sou baiano e tenho três filhos, um nasceu em Salvador, outro em São Paulo, e, agora, essa aqui, mas é a primeira vez que um filho meu já sai com a certidão de nascimento e a identidade da maternidade, inclusive fiz a minha aqui também. Sergipe está de parabéns”, ressaltou.

A mãe de Nicole, Alessandra Melo, também aprovou a iniciativa. “Vim para cá [maternidade] porque estava com diabetes e hipertensão gestacional, fui muito bem cuidada e ainda vou sair com os documentos da minha filha. Se eu soubesse, tinha deixado para fazer a minha nova carteira aqui também”, frisou.

‘Papai tá Aqui’

Na ocasião, a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, lançou o programa ‘Papai Tá Aqui’, que é uma iniciativa da Seasic e tem como objetivo abrir novos caminhos para uma transformação cultural, estimulando os pais a ocuparem o lugar deles no centro do cuidado dos filhos e filhas de forma ativa, responsável e positiva.

O programa está inserido na Lei Federal n.° 13.257/2016, conhecida como Lei da Primeira Infância, que estabelece diretrizes para políticas públicas nos primeiros anos de vida (de 0 a seis anos), como destacou a secretária. “Precisamos mostrar aos pais a importância que eles têm na vida dos filhos. E aquela criança que não tem o cuidado do pai, às vezes, muitos acham que por ser pequenininha, não entende porque ainda é muito bebezinha, isso gera um impacto absurdo para o adolescente, jovem e adulto, lá na frente. Precisamos trazer o pai para o centro e para um olhar mais ampliado. Que ele fique 15 minutos com esse bebê, mas 15 minutos de qualidade porque pai é exemplo para os filhos”, frisou.

A secretária explicou que o projeto já está em cinco municípios sergipanos, como Aracaju, Estância, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora do Socorro, já foi lançado na Maternidade Santa Isabel e, agora, na MNSL. “É importante estar nas maternidades porque a primeira infância começa desde a gestação até os seis anos de idade”, reforçou.

A superintendente da MNSL, Lourivânia Prado, agradeceu pela confiança de instalar um projeto como este na unidade de alto risco. “Tudo o que fazemos aqui colocamos amor inserido e tudo o que é inovador e bom para as nossas crianças estamos sempre de braços abertos. Já inserimos os pais nos cuidados aos bebês, principalmente os prematuros do Método Canguru, mas este projeto, através dos facilitadores, só vem reforçar. Ficamos muito gratos”, ressaltou.

A maternidade passa a contar com três facilitadores desse projeto, o ouvidor da MNSL Fábio Dantas, o auxiliar administrativo do Núcleo de Educação Permanente (NEP) Matheus Wagner Santos e o gerente administrativo Nilton César Dias. Segundo a diretora de Atenção Integral à Primeira Infância da Seasic, Helga Müller, os facilitadores passarão por um treinamento para poderem capacitar os pais da maternidade de acordo com as diretrizes do projeto.

Foto: Valter Sobrinho