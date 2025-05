GOVERNO DIVULGA A PROGRAMAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA DO 41º JOGOS DA PRIMAVERA DO ESTADO DE  SERGIPE

A edição de número 41 dos Jogos da Primavera de Sergipe começa na próxima segunda, 5 de maio, e promete movimentar o esporte escolar no estado até o dia 13 de junho. A competição, que este ano reuniu um número recorde de 481 escolas inscritas — sendo 238 estaduais, 106 municipais, 133 particulares e 4 federais —, contará com a participação de 11.230 alunos distribuídos em 28 modalidades e paramodalidades.

Na primeira semana, as modalidades coletivas abrem a programação, com destaque para o futsal, vôlei e basquete. As partidas de futsal serão realizadas diariamente, tanto na capital quanto no interior, com disputas nas cidades de Nossa Senhora do Socorro, Estância, São Cristóvão e Itabaiana, o dia inteiro. Em Aracaju, os jogos de futsal acontecem no Ginásio Constâncio Vieira e no Colégio Estadual Professor Jacinto Uchôa, no período da tarde, a partir das 13h. Na segunda-feira, o futsal será realizado no Colégio Santos Dumont, no bairro Aeroporto.

Na quarta-feira, 7, o ciclismo estreia no kartódromo, localizado na Orla de Atalaia, durante todo o dia. Já no sábado, 11, o público poderá acompanhar, na quadra poliesportiva Geraldo de Oliveira, mais conhecida como Geraldão, em Aracaju, as competições de vôlei sentado, das 8h às 12h. A programação diária completa poderá ser acompanhada pelo perfil oficial da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer no Instagram: @esporte.sergipe.

Neste ano, a grande novidade dos Jogos da Primavera é a inclusão do skate como modalidade oficial, contando com 34 atletas inscritos, entre meninos e meninas. Ao longo do evento, serão disputadas 657 provas, que também funcionarão como seletiva para importantes competições nacionais, como os Jogos da Juventude e os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s).

Após o primeiro ciclo de competições, haverá uma breve pausa para o recesso escolar, com retorno previsto para o dia 28 de julho e encerramento oficial no dia 8 de agosto.

De acordo com a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, a realização dos Jogos da Primavera reforça o compromisso do Governo de Sergipe com o estímulo à prática esportiva desde a escola. “Estamos muito felizes em promover mais uma edição dos Jogos da Primavera, um evento tradicional que não só integra nossos estudantes, como também revela talentos e contribui para a formação cidadã dos jovens. Este ano, batemos recorde de inscrições e ampliamos ainda mais a diversidade das modalidades, com a chegada do skate, o que é motivo de grande orgulho para todos nós”, destacou a secretária.

Foto: Ascom Seel