Governo divulga o calendário de entregas do CMais Mulher e segue ampliando alcance social do programa

Mais 679 mulheres foram contempladas pelo CMais Mulher, um programa desenvolvido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). Agora, a gestão estadual divulga o calendário de novas entregas, sendo que as primeiras serão realizadas na segunda-feira, 1º, em Estância, onde também serão entregues os cartões a todos os municípios da região sul. Já na terça-feira, 2, será a vez das beneficiárias de Aracaju.

O CMais Mulher garante o pagamento de seis parcelas no valor de R$ 500,00 cada para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e que atendam aos critérios estabelecidos em lei. As entregas serão feitas conforme calendário definido pela SPM.

A SPM alerta que as mulheres que realizaram as inscrições na capital devem procurar o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) do município para saber se foram aprovadas.

Com esta nova etapa, o programa alcança a marca de mais de 2.800 sergipanas (mais de 1,6 mil somente este ano) que tiveram direito ao benefício de transferência de renda, que representa um avanço nas ações de proteção à mulher no estado, que é executada em rede por diversos órgãos, e visa atender ao disposto na Lei Maria da Penha, quanto à criação de mecanismos para coibir a violência doméstica.

A partir do benefício financeiro, a lei busca a garantia de subsistência mínima dessa mulher para sair do ambiente do agressor. A ampliação do alcance do programa reforça o compromisso do Governo do Estado com as políticas públicas de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher. Além do benefício financeiro, a mulher é acolhida psicossocialmente, e são disponibilizadas capacitações e busca por inclusão no mercado de trabalho.

Confira abaixo o calendário completo de entrega dos cartões do CMais Mulher:

Segunda-feira (01/12):

Estância (entrega também para Umbaúba, Cristinápolis, Arauá, Indiaroba, Pedrinhas e Santa Luzia)

Terça-feira (02/12):

8h – Aracaju: Auditório da Secretaria de Estado da Administração (Sead)

15h – Nossa Senhora do Socorro

Sexta-feira (05/12):

Itabaiana (entrega também para Malhador, Macambira, Areia Branca, São Domingos, Pinhão, Ribeirópolis, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Moita Bonita)

Segunda-feira (08/12):

9h – Tobias Barreto e Itabaianinha

11h30 – Riachão

15h – Lagarto (entrega também para Simão Dias, Salgado e Poço Verde)

Terça-feira (09/12):

Barra dos Coqueiros

Quarta-feira (10/12):

Nossa Senhora da Glória (Canindé, Poço Redondo e Nossa Senhora Aparecida)

Foto: Ascom SPM