GOVERNO DIVULGA EDITAL PARA BARES E RESTAURANTES QUE QUEREM COMERCIALIZAR NO ARRAIÁ DO POVO E VILA DO FORRÓ

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), divulgou, na manhã desta segunda-feira, 28, a abertura do edital de permissão de uso de espaços comerciais destinados a bares e restaurantes durante o Arraiá do Povo e a Vila do Forró 2025, eventos que integram o calendário oficial de ciclo juninos do estado. O processo seletivo busca fomentar a participação de empresas e empresários individuais do setor de alimentação, promovendo a geração de emprego e renda.

As inscrições serão realizadas presencialmente no dia 7 de maio, das 8h às 15h, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia. Para participar, os interessados devem apresentar toda a documentação exigida em edital, incluindo registro comercial, contrato social, certidões negativas, alvarás, certificado de boas práticas de fabricação de alimentos, comprovação de contratação de pelo menos seis funcionários e experiência mínima de um ano no ramo. Não poderão participar empresas em situação irregular, em processo de falência ou dissolução, nem servidores públicos estaduais.

Serão disponibilizados 11 lotes de espaços para bares e restaurantes, com valores de proposta que variam entre R$ 15 mil e R$ 40 mil, de acordo com o tamanho e a localização do espaço. Para a edição deste ano, é obrigatória a contratação de, no mínimo, um funcionário com deficiência, como medida de inclusão social.

O processo de seleção será dividido em duas etapas. A primeira consiste na análise da documentação entregue, com divulgação do resultado da habilitação entre os dias 8 e 12 de maio, no site da Funcap. Os habilitados deverão apresentar suas propostas financeiras em envelopes lacrados, que serão abertos no dia 13 de maio, às 14h, no mesmo local das inscrições.

A abertura dos envelopes será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Funcap e da TV Aperipê, canal 6.1. O resultado final será publicado em 14 de maio, e os vencedores terão até o dia 17 de maio para efetuar o pagamento do valor arrematado, garantindo a autorização de uso dos espaços.

O edital completo, com todas as informações, modelos de ficha de inscrição e proposta, está disponível no site da Funcap. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail bares.arraiadopovo@funcap.se.gov.br.

Foto: Igor Matias