Governo divulga lista de inscritos no programa Sergipe no Mundo

A lista com a documentação em fase de análise pode ser conferida no portal da Seduc

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), divulgou na terça-feira, 18, a lista dos inscritos no programa Sergipe no Mundo. A relação completa está disponível no site da Seduc. A divulgação do resultado final está prevista para acontecer no dia 1º de julho.

De acordo com a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, os candidatos ao intercâmbio deverão ficar atentos ao cronograma de atividades do processo. “A fase atual é de análise de documentos, e todos devem ficar atentos ao cronograma disponibilizado no portal da Seduc”, afirmou.

O programa Sergipe no Mundo, uma iniciativa do Governo de Sergipe, visa proporcionar a estudantes da rede pública estadual de ensino uma experiência de intercâmbio cultural e acadêmico em diversos países. Nesta primeira edição, 50 alunos do ensino médio serão selecionados para participar de uma vivência de 30 dias em países de línguas inglesa e espanhola.

Os alunos inscritos irão passar por um processo de triagem inicial, por meio do qual a documentação apresentada será analisada, a fim de verificar a conformidade com os critérios estabelecidos pelo edital. Os documentos incluem comprovante de matrícula, fotocópia da certidão de nascimento, fotocópia de um documento de identidade e boletim escolar.

Após a fase de análise da documentação, os candidatos que cumprirem todos os requisitos seguirão para o sorteio público, previsto para o dia 28 de junho. O resultado final será divulgado em 1° de julho de 2024.

Os intercambistas terão a oportunidade de vivenciar experiências em países como Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido e Espanha, aprimorando o aprendizado de uma segunda língua e vivenciando novas culturas.

Cada aluno selecionado receberá um auxílio financeiro e um kit de viagem para garantir que a experiência no exterior seja enriquecedora e segura. O programa representa um investimento significativo do governo estadual, totalizando R$ 4.335.000,00, o que demonstra o compromisso com a internacionalização da educação e o desenvolvimento dos jovens sergipanos.

Confira a lista.

Foto: Arquivo Seduc