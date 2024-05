GOVERNO DIVULGA LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL PARA BARES, RESTAURANTES E AMBULANTES PARA O ARRAIÁ DO POVO

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), divulgou nesta sexta-feira, 10, a lista de selecionados no edital para ocupação dos espaços de bares, restaurantes e ambulantes na Vila do Forró e Arena de Shows do Arraiá do Povo. Os resultados estão disponíveis no site da Funcap, na seção de ‘editais’.

O edital voltado para os ambulantes contemplou diferentes tipos de empreendimentos, como food trucks, barracas de comida e barracas de drinks e bebidas. Após o sorteio realizado na última terça-feira, 7, no Complexo Cultural Gonzagão, 264 empreendedores foram selecionados, fortalecendo o comércio de pequenos negócios e a economia criativa.

No caso dos selecionados no edital de bares e restaurantes, as propostas foram abertas e avaliadas na última quinta-feira, 9, no auditório da Biblioteca Pública Estadual Epiphanio Dória, na presença dos empreendimentos habilitados. O evento foi transmitido ao vivo no perfil do Instagram da Funcap.

Os festejos realizados pelo Governo do Estado são o principal evento do calendário junino em Sergipe, celebrado ao longo de 60 dias – com 30 dias de Arraiá do Povo e 60 dias da Vila do Forró -, atraindo diariamente um grande público de sergipanos e turistas. O edital é uma oportunidade para os empreendimentos promoverem seus negócios e alcançarem um público diversificado.

Foto: Moema Costa