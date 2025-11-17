Governo divulga lista final de aprovados e excedentes da CNH Caminhoneiro

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), publicou a lista final de aprovados e excedentes do Programa CNH Caminhoneiro, já disponível no site assistenciasocial.se.gov.br. A ação integra a política de inclusão produtiva do Estado e garante, de forma gratuita, todas as etapas necessárias para a mudança de categoria e formação profissional de motoristas que pretendem atuar no transporte de cargas.

Conforme o cronograma oficial, a partir do dia 20 de novembro, o Detran/SE realizará a abertura do sistema para o processo de mudança de categoria. Em seguida, no dia 21, será disponibilizado o serviço de agendamento da validação biométrica para os beneficiários. A coleta biométrica está prevista para ocorrer entre 24 de novembro e 22 de dezembro de 2025, devendo o candidato comparecer presencialmente com RG e CPF em mãos.

Após a coleta biométrica, os beneficiários seguem para as demais etapas obrigatórias do processo, como avaliação psicológica, exame toxicológico junto aos laboratórios credenciados, exame de aptidão física e mental, curso prático e exame prático, todas gratuitas para os participantes do programa. Os candidatos classificados como excedentes também seguirão este mesmo fluxo em chamadas futuras.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou o impacto da ação. “Esse é mais um passo concreto na ampliação das oportunidades de trabalho e renda. Estamos garantindo que mais sergipanos possam se qualificar e acessar uma profissão que transforma vidas e fortalece a economia do nosso estado”, afirmou.

Mais informações e atualizações estão disponíveis no site oficial: assistenciasocial.se.gov.br.

Foto: Arthuro Paganini