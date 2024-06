Governo divulga a lista por cargo do concurso da Secretaria da Saúde

O governador Fábio Mitidieri divulgou na ultima sexta-feira (21) a abertura de 878 novas vagas para a rede estadual de saúde através de concurso público.

Nesta terça-feira (25), foi publicado no Diário Oficial do estado o edital para a realização do concurso público para cargos da área da saúde.

Confira a lista de vagas:

Assistente social – 20 vagas

Biólogo – 5 vagas

Cirurgião Dentista – 25 vagas

Enfermeiro – 80 vagas

Farmacêutico – 2 vagas

Farmacêutico Bioquímico – 3 vagas

Fisioterapeuta – 9 vagas

Fonoaudiólogo – 3 vagas

Médico – 627 vagas

Nutricionista – 3 vagas

Psicólogo – 12 vagas

Sanitarista – 1 vaga

Técnico de Enfermagem – 72 vagas

Técnico em Radiologia – 13 vagas

Terapia Ocupacional – 3 vagas