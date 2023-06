Governo divulga resultado final da prova objetiva do concurso público da Emdagro

O Governo de Sergipe divulga resultado final da prova objetiva do concurso público para a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro). De acordo com a Secretaria de Estado da Administração (Sead), após análise dos recursos impetrados, o resultado preliminar da prova objetiva foi mantido.

Os candidatos podem acessar individualmente a resposta do recurso contra o resultado da prova objetiva no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, assim como consultar a resposta do recurso contra o resultado da prova objetiva. As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos também estão disponíveis no mesmo site por um período de dez dias a partir desta publicação.

Prova discursiva

Somente os candidatos que atingiram os critérios previstos no edital, entre eles, obtiveram uma pontuação de 50% ou mais na prova objetiva e não zeraram em nenhuma prova das áreas de conhecimento terão suas provas discursivas corrigidas.

Além disso, todos os candidatos empatados com o último colocado na prova objetiva, dentro dos limites estabelecidos no edital, terão suas provas discursivas corrigidas.

Concurso

O concurso foi realizado no dia 16 de abril e ofereceu um total de 55 vagas, distribuídas da seguinte forma: 35 vagas para o cargo de técnico agrícola, dez vagas para engenheiro agrônomo e dez vagas para médico veterinário.

O número de inscritos atingiu a marca de 3.329 candidatos interessados nas vagas disponibilizadas.

