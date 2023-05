Governo divulga resultado preliminar do concurso público da Emdagro

O Governo de Sergipe divulga o resultado preliminar da prova objetiva dos candidatos que atingiram a nota prevista no edital do concurso público para a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro). O concurso foi realizado em 16 de abril de 2023, pela Secretaria de Estado da Administração (Sead).

O gabarito pós-recursos e os pareceres dos recursos deferidos, impetrados contra os cadernos de questões e o gabarito preliminar da prova objetiva, encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, onde também o candidato poderá consultar individualmente sua folha de respostas no link – visualizar folha de respostas -, bem como o seu desempenho na prova objetiva através do link – boletim de desempenho da prova objetiva.

Quanto ao resultado preliminar da prova objetiva caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, a partir desta terça-feira, 23, até as 23h59min do dia 24/05/2023, observado o horário oficial de Brasília.

O concurso

O certame alcançou a marca de 3.329 inscritos para as 55 vagas ofertadas. Sendo que 1547 candidatos se inscreveram para concorrer às 35 vagas destinadas para técnico agrícola; 938 para dez vagas de engenheiro agrônomo e 844 para concorrer às 10 vagas de médico veterinário.

ASCOM/SEAD