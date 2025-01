GOVERNO DO ESTADO ABRE INSCRIÇÕES PARA COMPETIÇÕES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), anuncia a abertura das inscrições para as competições esportivas que fazem parte da programação do Verão Sergipe 2025. As competições acontecem de 1º a 2 de fevereiro, na Arena Esportiva de Canindé de São Francisco. As inscrições para todas as modalidades estão disponíveis no endereço www.veraosergipe.se.gov.br . Para mais informações sobre a programação completa do Verão Sergipe 2025, visite o site oficial do Governo de Sergipe.

Entre os eventos disponíveis estão o passeio ciclístico de 16 km, vôlei, futevôlei, beach tennis e uma corrida de 5 km, além do Circuito Brasileiro de Stand UP Paddle e Canoa Havaiana e o Banho Assistido, em parceria com o Projeto Estrelas do Mar. As vagas são limitadas e a participação é gratuita.

Este é o momento ideal para os amantes do desporto e do lazer se inscreverem e participarem deste evento que promete agitar o verão sergipano. Abaixo confira os detalhes das competições de cada modalidade, com os links disponíveis para inscrição.

Passeio Ciclístico: percurso de 16km.

https://forms.gle/Cwys2uuU7d2y84PE6

Vôlei: Competições para duplas masculinas e femininas.

https://forms.gle/HP3wYdPk8pK9Ekfq5

Futevôlei:

https://forms.gle/3Pod7TdhEUntNbFh6

Beach Tennis: Com quadras especialmente montadas para o evento.

https://api.tennisup.com.br/atleta/#torneio/263083458

Corrida de 5 km: Percurso que passa pelos principais pontos turísticos da cidade.

https://www.sportschrono.com.br/evento/2025/corrida-de-rua/verao-sergipe-etapa-caninde-de-sao-francisco

Foto: Igor Matias