Governo do Estado acompanha andamento de obras em 4 municípios

Com investimentos que ultrapassam R$ 7,4 milhões, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), está transformando o cenário urbano e social do leste sergipano, com obras em Rosário do Catete, General Maynard, Carmópolis e Capela. Espaços culturais, áreas de lazer e praças estão ganhando nova vida, aproximando a população de equipamentos públicos mais modernos, seguros e acessíveis.

Nesta quarta-feira, 10, o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, realizou visitas técnicas em cada uma das intervenções que vêm sendo realizadas na região. “Essas vistorias que realizamos são fundamentais porque nos permitem verificar de perto o andamento das obras, identificar necessidades e garantir que tudo esteja dentro do padrão de qualidade exigido. Essa é uma determinação do governador Fábio Mitidieri, que nos cobra constantemente proximidade e acompanhamento em cada etapa. O que vimos nesses quatro municípios é mais uma certeza de que o recurso público está sendo bem aplicado e que os resultados chegarão de forma concreta à vida das pessoas. Nosso compromisso é entregar obras que mudem a rotina das pessoas, que devolvam a cada comunidade o orgulho de seus espaços e que gerem novas oportunidades de convivência, lazer, cultura e economia”, destacou.

Em Rosário do Catete, está em andamento a reforma do Cine Teatro Abílio Curvelo de Mendonça, um investimento de R$ 1.448.822,29. O espaço de 332,43 m² passa por obras de recuperação estrutural, pintura, piso cerâmico, instalações elétricas e hidrossanitárias, além de cobertura em fibrocimento.

A aposentada Esmeralda Santos, 71 anos, destacou a importância da revitalização. “Este teatro faz parte da nossa história. Vê-lo sendo recuperado é como reviver a memória cultural da cidade. Tenho certeza de que vai atrair muitos jovens e famílias novamente para a arte e a cultura”, afirmou.

No povoado Leite Neto, em General Maynard, a construção de um Centro de Apoio soma R$ 477.619,96 em investimentos. Com área de 147,66 m², a obra conta com fundações, estrutura, revestimentos, cobertura, pintura, além de parque infantil, bancos e paisagismo.

Para o morador Gedimar dos Santos Laurentino, 34 anos, o novo espaço é sinônimo de inclusão e a comunidade está ansiosa pela entrega. “Aqui no povoado, sempre sentimos falta de um lugar estruturado para encontros e lazer das crianças. Agora, teremos um centro digno, que vai beneficiar toda a comunidade. Agradeço ao Governo do Estado por esse presente que ajudei a construir e está praticamente pronto”, considerou ele, que é pedreiro e trabalhou na construção dessa obra.

Já Carmópolis recebe duas intervenções de impacto. A primeira é a reforma do Porto de Aguada, com investimento de R$ 2.178.835,58. O projeto inclui quadra poliesportiva, parque infantil, academia ao ar livre e novos espaços de convivência. A segunda obra é a revitalização do Balneário Parque das Mangueiras, orçada em R$ 1.772.937,32. O local de mais de 50 mil m² contempla quadras esportivas, parque infantil, praça de alimentação, pista de skate, cabines de guarda e áreas de contemplação.

Segundo a funcionária de um hotel local, Claudenice Vieira dos Santos, essas intervenções do Governo do Estado vão impulsionar ainda mais o turismo no município. “São obras importantes para a nossa cidade. O balneário, mesmo, voltará a ser um cartão-postal. Muita gente, não só os carmopolitanos, como também moradores de outros lugares, sempre vinham para passear, mas estava abandonado. Agora, vai voltar a ser motivo de orgulho e um ponto turístico para Carmópolis”, vibrou.

Encerrando o roteiro das visitas técnicas, em Capela, o secretário acompanhou a reforma da Praça Manoel Cardoso de Souza, a Praça 15. Com investimento de R$ 1.609.075,01, a obra inclui urbanização, canteiros, restauração da fonte e dos elementos artísticos, implantação de oito quiosques, passeio em concreto, pintura e telhamento em alumínio.

Para o comerciante João Oliveira Silva, 70 anos, a revitalização trará ganhos, também, para a economia local. “Essa praça estava abandonada, bem derrubada, mesmo. Com essa obra do Governo do Estado temos expectativa de que até o nosso comércio melhore”, vislumbrou.

