Governo do Estado amplia programa Mais Inclusão com novo auxílio para feirantes

Assegurar mais dignidade e direitos para a população vulnerável de Sergipe é prioridade para o Governo do Estado. Reflexo disso é o CMais Feirante, iniciativa de transferência de renda direta voltada a ambulantes e feirantes em situação de vulnerabilidade social. O lançamento do programa vai acontecer neste sábado, 9, às 8h, na feira livre de Itabaiana, no Centro do município do agreste sergipano. O ato simbólico terá a participação do governador Fábio Mitidieri e da secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Érica Mitidieri.

Até 2 mil trabalhadores serão contemplados pelo CMais Feirante, que receberão o benefício de R$ 200 durante 12 meses. Gerido pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania e com repasses do Banese, a ação visa fortalecer a inclusão produtiva, garantir mais segurança alimentar e nutricional e valorizar a economia popular em Sergipe. Essa é mais uma modalidade do Cartão Mais Inclusão, programa que contribui para a melhoria de vida de grupos vulneráveis.

Realizada em um dos maiores polos de comércio popular de Sergipe, a cerimônia de lançamento da iniciativa também contará com a participação de moradores locais e de lideranças comunitárias, reforçando o compromisso da gestão estadual com quem move a economia na ponta e com o agreste. Além de palco da projeção do programa, a região tem sido beneficiada com diversos investimentos que transformam positivamente a vida de seus habitantes em áreas prioritárias.

Uma delas é a saúde. Em junho deste ano, o Governo do Estado entregou o Centro de Especialidades Médicas Dr. José Luciano de Siqueira, em Itabaiana, fruto de um investimento de cerca de R$ 900 mil. Anexo ao Hospital Regional de Itabaiana (HRI), o centro contará com atendimento especializado nas áreas de cirurgia geral, ortopedia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, angiologia e cirurgia vascular, ultrassonografia, endocrinologia, pneumologia, urologia, ecografia e ginecologia.

O hospital do município também passará por uma série de melhorias que vão aprimorar, modernizar e agilizar os serviços à população. Para isso, foi assinada ordem de serviço para reforma e ampliação do pronto-socorro do HRI, que também vai receber dois novos equipamentos de tomografia e ressonância magnética. Juntos, os investimentos da gestão estadual para a unidade somam mais de R$ 16,5 milhões.

O Hospital Regional de Itabaiana foi contemplado, ainda, com mais de R$ 748 mil em mobília e equipamentos entre 2024 e 2025, bem como com três novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entregues em junho deste ano.

Educação e infraestrutura

As melhorias também se estendem à educação. Das 31 escolas estaduais do agreste, 23 já foram climatizadas e outras oito estão em processo de adequação. O Governo do Estado revitalizou sete quadras esportivas e reformou e ampliou duas unidades escolares – outras quatro escolas passam por obras dessa natureza. Só o Centro de Excelência Pedro Diniz Gonçalves, em Areia Branca, por exemplo, recebeu investimentos na ordem de R$ 2.041.273,04, destinados à climatização e reforma de sua quadra de esportes.

Outra área que tem se transformado para melhor é a infraestrutura. Foram investidos R$ 27,3 milhões na pavimentação asfáltica e granítica de um total de 249.950 metros quadrados (m²), beneficiando municípios como Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Malhador, Moita Bonita, Pedra Mole e São Domingos.

Em Pedra Mole, foi assinada ordem de serviço da obra da quadra esportiva que também receberá cobertura, com aplicação de R$ 1.651.898,29 em recursos, como parte do ‘Acelera Sergipe’, programa do Governo do Estado que leva mais infraestrutura ao interior sergipano.

A iniciativa também contempla o município de Carira, onde a Avenida Aroaldo Chagas conta com investimento de R$ 919.268,78 para reforma e ampliação. Já a Praça Vereador José Barbosa, em São Domingos, será totalmente revitalizada, um empreendimento que terá destinação de recursos da ordem de R$ 1.310.697,89.

No município de Itabaiana, a gestão estadual finalizou a obra de implantação e pavimentação dos acessos aos povoados Bom Jardim, Barro Preto e Carrilho, com extensão de 11 km e investimento de R$ 17.523.567,46. Além disso, foi finalizada a obra de reestruturação de parte da Rodovia SE-170, entre Moita Bonita e Itabaiana, com extensão total de 15,9 km, fruto de R$ 20.972.256,60 aplicados pelo Governo de Sergipe.

Toda a região tem sido beneficiada com ações estruturantes nas rodovias SE-160, SE-170, SE-175, SE-255 e SE-240, que garantem segurança, conforto e condições adequadas de tráfego para quem transita nas vias, essenciais ao desenvolvimento econômico do estado. Somados, os investimentos ultrapassam R$ 134 milhões, valor expressivo que demonstra o engajamento da gestão estadual com a melhora na qualidade de vida da população do agreste.

O bem-estar também passa pelo acesso à água potável, direito assegurado por meio do programa Caravana da Água. De março a julho, foram atendidas 3.918 pessoas de 80 povoados, localizados nos municípios de Nossa Senhora Aparecida, Carira, Pinhão, Frei Paulo e Pedra Mole. Ao longo desse período, a iniciativa distribuiu mais de 8 milhões de litros de água, combatendo diretamente a escassez hídrica e garantindo direitos fundamentais.

Desenvolvimento

A atividade agrícola é um dos motores da economia do agreste sergipano. Para fortalecer ainda mais esse importante segmento, o Governo de Sergipe atua para assegurar que agricultores produzam de maneira eficiente e com assistência técnica. A gestão beneficiou aproximadamente 17,8 mil pessoas de forma direta, e investiu cerca de R$ 2,5 milhões em limpeza de barragem e manutenção de maquinário em três perímetros irrigados administrados pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe.

A partir da irrigação pública e assistência técnica, foi possível colher, em dois anos e meio, 173 mil toneladas de produtos agrícolas, repercutindo em R$ 380 milhões em renda para os produtores. Mais de R$ 1 milhão foi investido em ações de perfuração (20), limpeza (17), instalação (4), recuperação (18) e manutenção (34) de poços e sistemas de abastecimento de água.

Apenas em Itabaiana, o Banese destinou R$ 370 mil em crédito para a agropecuária local no Plano Safra 2024-2025, encerrando no último mês de julho. Em 2025, o Banese alocou, ainda, R$ 292 mil em crédito para que empresas itabaianenses invistam em seus negócios, evidenciando o compromisso com o avanço do setor empresarial no agreste.

Foto Mikaela Costa