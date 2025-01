GOVERNO DO ESTADO AMPLIARÁ SERVIÇOS DE SAÚDE EM SIMÃO DIAS; OBRAS ESTÃO EM FASE DE FINALIZAÇÃO

Para fortalecer a rede estadual de Saúde, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem investido na ampliação dos serviços de saúde em várias regiões do estado. No município de Simão Dias, localizado no centro-sul sergipano, as obras da nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) e do Centro de Especialidades Médicas estão em fase avançada. Com um investimento total de R$ 2.593.697,77, as obras, realizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), fazem parte do programa Acelera Sergipe e já estão 85% concluídas.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, esteve na manhã desta sexta-feira, 17, nas obras da base do Samu e do Centro de Especialidade Médicas. Além disso, também percorreu o Hospital de Pequeno Porte (HPP) Pedro Valadares, gerido pela SES. Na oportunidade, o gestor reforçou o compromisso do Governo de Sergipe em expandir e otimizar ainda mais os serviços de saúde no interior. “Nosso objetivo é fortalecer as unidades do interior e proporcionar uma assistência ainda mais rápida e eficiente à população sergipana”, afirmou o secretário.

O espaço da obra contará com uma recepção, três consultórios, uma sala de exames, duas salas para gestão/administração, uma sala para central de abastecimento farmacêutico, duas copas, sala de arquivo, dois depósitos de material de limpeza, quatro sanitários comuns e oito sanitários para pessoas com deficiência, duas salas de repouso, um almoxarifado, uma casa de lixo comum, duas casas de lixo hospitalar, uma casa de lixo inorgânico e uma casa de lixo orgânico.

A reforma abrange uma área de 207,64 m²; sendo que a área de ampliação será de 243,46 m². O total de área construída é de 451,10 m² e contemplará passeio e estacionamento em concreto; pavimentação em paralelepípedo; recuperação e complementação do muro de alvenaria e gradil; piso de alta resistência; grama nativa; alvenaria de bloco cerâmico; telhamento com telha de fibrocimento ondulada; pintura interna, externa e tetos; e instalações hidrosanitárias. Além de drenagem; instalação de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e instalações elétricas, de lógica e do Circuito Fechado de TV (CFTV). Entre os serviços em fase final estão a instalação de vidros nas esquadrias metálicas, forro de gesso na unidade do Samu, conclusão da iluminação externa, montagem da estrutura metálica das ambulâncias e acabamento interno do Centro de Especialidades Médicas.

Unidade hospitalar

A visita técnica ao HPP Pedro Valadares teve como objetivo avaliar as possibilidades de ampliação e adequação dos espaços físicos da unidade. O intuito é ampliar os serviços oferecidos, incluindo a criação de uma ala amarela para casos de média complexidade, além de readequar os espaços já existentes para otimizar o atendimento.

O Hospital de Pequeno Porte Pedro Valadares, em Simão Dias, tem se destacado com números significativos. Em 2024, a unidade realizou 43.559 atendimentos de urgência e emergência, 7.348 consultas, 6.743 exames de raio-x, 3.707 eletrocardiogramas (ECG) e 65.536 exames laboratoriais, demonstrando a relevância da instituição para a rede de saúde do estado.

O superintendente da unidade, Fábio Rabelo, destacou a visita técnica como de extrema importância. “O hospital está na rede estadual desde 2002. Por isso, a visita do secretário da Saúde foi crucial para ele entender nossas necessidades e, consequentemente, pensarmos em ofertar um atendimento cada vez mais de qualidade à população”, reforçou o superintendente.

Para a professora Aline Mendonça, o hospital tem oferecido uma assistência qualificada. “Estou acompanhando a minha avó que está internada devido a uma pneumonia. E a assistência tem sido bastante atenciosa. Então, acho que as futuras ampliações contribuirão para melhorar ainda mais o serviço”, disse.

