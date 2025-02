Governo do Estado anuncia mais de R$ 20 milhões em investimentos para Arauá durante “Sergipe é aqui”

A 42ª edição do ‘Sergipe é aqui’, realizada nesta quarta-feira, 26, levou ao município de Arauá cerca de 170 serviços da administração pública. Com o programa de governo itinerante, a cidade do sul sergipano tornou-se a capital do estado por um dia e o governador Fábio Mitidieri aproveitou a oportunidade para anunciar investimentos de mais de R$ 20 milhões em obras de infraestrutura.

O chefe do Executivo estadual destacou que mais da metade dos municípios sergipanos já foram contemplados com o ‘Sergipe é aqui’. “O programa de governo itinerante é um sucesso, com a média superior a 4 mil atendimentos por edição, o que demonstra que a população acredita no programa. E, hoje, oferecemos serviços importantíssimos para a população de Arauá, assim como autorizamos obras de calçamento e outras do Acelera Sergipe para a população de Arauá”, informou Fábio Mitidieri.

Para melhorar a qualidade de vida da população arauaense, o governador autorizou a inclusão, no programa Acelera Sergipe, da obra de reforma e modernização do mercado municipal, no valor estimado de R$ 10 milhões. Também foi autorizada a reforma e modernização da Praça da Matriz, que deve receber R$ 4 milhões em investimentos.

Foram autorizadas, ainda, a pavimentação asfáltica de 5 mil metros quadrados (m²) em ruas da cidade e a pavimentação granítica de 10 mil m², assim como dada ordem de serviço para pavimentação de ruas no povoado Progresso, a partir da emenda do deputado Garibalde Mendonça. A pavimentação granítica no povoado será realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e conta com um investimento estimado em R$ 387.360,99.

Ainda, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), através da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), o Estado implantará 3 dos 57 sistemas de abastecimento simplificado de água tratada que serão destinados aos diversos municípios do estado a partir do Novo PAC/Ministério das Cidades. Ao todo, a iniciativa destinará R$ 9.107.502,59 em recursos para Sergipe.

“Estamos investindo mais de R$ 20 milhões aqui em Arauá. Além das obras já anunciadas, quero dizer à comunidade escolar que faremos a arquibancada da quadra, a cozinha e ampliação do Centro de Excelência Manoel Bonfim, a partir do segundo semestre, como pedido pelos alunos e servidores”, informou Mitidieri.

Projeto em andamento

A população de Arauá também celebrou anúncio da elaboração do projeto executivo da implantação e pavimentação do seguimento da rodovia SE-477, no trecho 285 Arauá-Casa Caiada, com extensão de 6,6 km, que já está com o projeto em execução, em um investimento de RS 220 mil só no projeto.

“Depois do projeto, poderemos licitar a obra e iniciar. Vamos fazer também o trecho de Casa Caiada a Boquim, cerca de 15 km, mas vai precisar de projeto para a execução e estender para segunda parte, porque precisa de sub-base e base para depois receber a pavimentação asfáltica, pois o trecho, hoje, continua na piçarra. É uma obra complexa, que deverá ter um orçamento em torno de R$ 30 milhões e precisa de um planejamento maior, mas queremos licitar ainda neste ano”, explicou o governador.

Segundo o prefeito Fábio Costa, a postura do governador à frente da gestão estadual é diferenciada. “Quando me encontrei com Fábio, logo após as eleições para o Governo do Estado, ele me disse: Fábio, a partir de janeiro, serei governador dos 75 municípios sergipanos. Ele já começou assim, sabendo que não tinha votado nele, e aquilo me mostrou como ele era. Agora o governador vem a Arauá e traz esses presentes e só temos a agradecer. Tenho certeza que esses sonhos de Arauá serão realidade, porque o governador pensa para frente”, ressaltou o gestor municipal.

O secretário da Sedurbi, Luiz Roberto, lembrou que, junto aos anúncios das obras de infraestrutura de hoje, Arauá já recebeu cerca de R$ 60 milhões em investimentos do Estado. “Desde que o governador Fábio Mitidieri assumiu o comando do nosso estado, tem trazido enormes benefícios para Arauá, como exemplo, tivemos as rodovias que ligam a BR-101 até o município e Arauá até Itabaianinha. Agora, as pavimentações granítica, asfáltica e as obras da Praça da Matriz e mercado. Contabilizando, de 2023 para cá, foram mais de R$ 60 milhões investidos no município”.

Sergipe é aqui

Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), o ‘Sergipe é aqui’ já beneficiou mais de 180 mil pessoas. As ações, em Arauá, foram realizadas no entorno do Centro de Excelência Manoel Bonfim.

Entre os serviços, estiveram atendimentos de saúde (consultas médicas e exames); emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito; agendamento e emissão da carteira de identidade; acesso à Tarifa Social da Deso; castração de animais; serviços do Detran/SE; orientações jurídicas; atividades de lazer e cultura; e outras ações da estrutura governamental. Mais de 20 Secretarias de Estado e diversos órgãos da administração pública estadual atuam no projeto.

A lavradora Flaviane Costa Santos, 34 anos, procurou o atendimento de saúde bucal e, também, comemorou o recebimento do Cartão CMais Ser Criança, programa do Governo de Sergipe que oferece auxílio mensal a famílias com crianças de 0 a 6 anos. “Foi tudo ótimo. Tenho dois filhos pequenos e estou sem trabalho no momento. Esse cartão vai ajudar bastante na alimentação da minha família”, declarou.

A artesã Vivian Freire, 44 anos, trabalha com a confecção de bonecas realistas, bonecas de pano e bordados há 8 anos. Para a artesã, o ‘Sergipe é’ aqui valoriza o trabalho realizado pelos artesãos. “É importante porque minhas colegas e eu podemos mostrar nossa arte, a gente fica conhecido, ajuda a vender nosso material”, considerou.

Próxima edição

Ainda em Arauá, o governador assinou o Termo de Cooperação para a realização do ‘Sergipe é aqui’ no município de Malhador. A 43ª edição do programa está prevista para o dia 21 de março.

Foto: Arthur Soares