Governo do Estado anunciou mais de mil vagas para concurso público somente neste mês de junho

Para muitos brasileiros, o sonho de se tornar um servidor público é sinônimo de segurança, estabilidade e mais qualidade de vida, e sob a perspectiva de tornar isso uma realidade, o Governo de Sergipe tem se empenhado para manter a realização de concursos públicos como uma constante de gestão. Como resultado, somente no mês de junho, foram anunciadas mais de mil vagas, por meio dos concursos para a Polícia Militar e para a Secretaria de Estado da Saúde (SES), que preveem a oferta de 300 e 878 vagas, respectivamente.

Com os anúncios feitos pelo governo, os concurseiros já começam a se preparar para as provas. Uma dessas pessoas é a enfermeira Beatriz Menezes, de 23 anos. Recém formada, ela planeja se inscrever não somente no concurso para a área da Saúde, mas também no da Polícia Militar. “Eu me formei no dia 2 de maio, e antes disso eu já estava me inscrevendo nos concursos, em Sergipe e em nacionais, mas atualmente são esses dois que eu tenho vontade de fazer. Já estou estudando, comprei materiais”, revelou.

Para a jovem, o posicionamento adotado pelo Governo do Estado em relação aos concursos públicos é benéfico tanto para os profissionais como para a população, especialmente no caso dos trabalhadores de saúde. “Sergipe é um estado pequeno, mas tem uma demanda grande de saúde, então o concurso público pode ajudar a melhorar isso. Além disso, o concurso não é só uma questão de estabilidade financeira, mas valoriza a profissão, tem uma remuneração de acordo com o que é proposto dentro da profissão, é uma segurança para a gente conseguir desenvolver um bom trabalho. Tenho sorte de estar me formando em uma época em que muitos concursos públicos estão sendo lançados”, acrescentou.

Assim como ela, o jovem Maurício Prado, 26, já se prepara para realizar um dos concursos públicos gerenciados pelo Governo do Estado, no caso dele, o da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). O certame, que oferta 20 vagas para técnico ambiental e 35 para analista ambiental, foi lançado no mês de março deste ano, mas já havia sido anunciado pelo governador Fábio Mitidieri em setembro passado.

Segundo Maurício, a rotina de estudos para as provas, que devem ocorrer neste mês de julho, foi iniciada há cerca de cinco meses, uma vez que ele deseja assegurar a realização pessoal de se tornar um servidor público. E com o empenho do Governo do Estado em promover cada vez mais concursos públicos, as expectativas do concurseiro estão altas. “Vejo que a atenção do governo está voltada para a renovação do setor público de serviços, mostrando que o governo é visionário”, colocou.

Valorização

O governador Fábio Mitidieri indica que a realização dos concursos é uma prioridade da sua gestão, uma vez que não só deve favorecer quem deseja se tornar servidor público, como também toda a população sergipana, que se beneficia com a renovação do quadro pessoal do Estado. “Essa é mais uma das medidas adotadas pelo nosso governo pensadas para fortalecer a qualidade dos serviços prestados pelo Estado, e todos saem ganhando com isso. Além disso, comprovamos que estamos cumprindo nosso planejamento estratégico, que inclui a reestruturação do quadro de servidores do Estado”, argumentou.

É o que reforça a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes. De acordo com a gestora, além de demonstrar a preocupação do governo com a valorização do servidor, a iniciativa de promover cada vez mais concursos públicos também indica o compromisso da gestão estadual com a qualidade dos serviços prestados à população. “A admissão de novos servidores públicos e a formação de um cadastro reserva vai possibilitar que essas pastas, essenciais ao Estado, fortaleçam suas equipes e, consequentemente, aprimorem suas atividades e o atendimento às necessidades da população e do próprio Estado”, sintetizou a gestora.

Concursos

Atualmente, o Governo do Estado gerencia 18 concursos públicos, dos quais seis já estão homologados – foram 56 convocados para o cargo de contador na Secretaria de Estado da Administração (Sead); 46 convocados para o cargo de auditor na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); 150 agentes e escrivães convocados para atuar na Polícia Civil; e 55 convocados para a Empresa Sergipana de Desenvolvimento Agropecuário (Emdagro). Além disso, há previsão de convocação de 60 pessoas para a Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp) e outras cinco para a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Também há oito concursos em andamento, dos quais dois já tiveram os editais lançados – para a Adema, serão 55 vagas; e seis vagas para a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese). Ainda há outros quatro autorizados formalmente, mas sem editais lançados – 32 vagas para a Fundação Renascer; sete vagas para gestor governamental na Sead; 300 vagas para a Polícia Militar (PM); 878 vagas para a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Além disso, há previsão de realização de outros dois concursos para a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e para a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

Vale destacar que os aprovados em outros quatro certames da gestão passada – Polícia Penal, PM, Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) e delegado de Polícia – ainda podem ser convocados.

Foto: Arthuro Paganini