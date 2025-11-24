GOVERNO DO ESTADO APOIA 47ª FESTA DA LARANJA E REFORÇA COMPROMISSO COM FORTALECIMENTO DA CITRICULTURA

O governador Fábio Mitidieri participou, neste domingo, 23, da 47ª edição da Festa da Laranja, em Boquim, ao lado da primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri.

A tradicional celebração da região sul de Sergipe, retomada após dez anos de interrupção, reafirma o papel estratégico da citricultura para a economia estadual e conta com apoio decisivo do Governo do Estado para sua realização e fortalecimento.

Durante o evento, o governador destacou a importância da iniciativa. “A Festa da Laranja é sempre um momento especial para Boquim e para todo o nosso estado. Estar aqui, ao lado dos produtores, das famílias e de todos que fazem parte da nossa citricultura, é uma oportunidade de valorizar esse trabalho que movimenta a economia e faz parte da nossa identidade”, enfatizou o governador.

Mitidieri também enfatizou como a retomada da festa simboliza o avanço da citricultura sergipana. “A retomada da festa mostra a força dessa região e o quanto a gente pode crescer ainda mais quando trabalha junto. Sergipe tem uma citricultura forte, reconhecida em todo o país, e ver essa energia de volta é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou. Entre os dias 21 e 23 de novembro, a festa movimentou o município com shows, exposições, competições esportivas e feiras.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), atuou de forma integrada reforçando o compromisso com o fortalecimento da citricultura sergipana.

Ao longo de novembro, a Emdagro desenvolveu uma ampla programação técnica em Boquim, com cursos, oficinas, capacitações e ações voltadas ao manejo sustentável, controle fitossanitário, recolhimento de embalagens e difusão de tecnologias para aumentar a produtividade e a qualidade dos pomares.

Paralelamente, a Seagri reforçou políticas estruturantes, como o Programa Citricultura Sustentável, que contempla assistência técnica, distribuição de borbulhas certificadas, controle sanitário, realização do Censo da Citricultura e investimentos na ampliação das estufas de produção de mudas, beneficiando especialmente pequenos produtores.

Para o prefeito de Boquim, Jackson Costa, a parceria com o Governo de Sergipe tem sido fundamental para impulsionar a produção e fortalecer os pequenos agricultores. “Com o apoio do Governo do Estado, estamos profissionalizando ainda mais o setor e movimentando a economia local”, afirmou.

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicados no Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de 2025, mostram que Sergipe permanece como o 5º maior produtor de laranja do Brasil e o 2º do Nordeste, com previsão de safra de 402.004 toneladas — um crescimento de 6,2% em relação ao ano anterior. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) também apontou a região citrícola sergipana como a 2ª maior fornecedora de laranja para as Centrais Estaduais de Abastecimento (Ceasas) do país neste ano.

