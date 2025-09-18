Governo do Estado apoia Expoglória pelo terceiro ano seguido

O município de Nossa Senhora da Glória, conhecido como a ‘Capital do Leite’ por abrigar o maior número de laticínios e beneficiadoras de leite, como também um grande rebanho leiteiro no estado, é palco de uma das feiras agropecuárias tradicionais da região: a Expoglória. O evento foi aberto na manhã desta quarta-feira, 17, e vai até o dia 20 de setembro, no Parque de Exposições Cidade do Leite. O evento é organizado pela Cooperativa Sertaneja do Agronegócio (Coopesea) em parceria com a prefeitura local, com o objetivo de mostrar o potencial da pecuária leiteira sergipana e fortalecer este setor do agronegócio.

Na abertura do evento, o secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, destacou que a feira é a vitrine da produção leiteira sergipana. “A Expoglória é a vitrine, não apenas do alto sertão, mas de todo o estado de Sergipe. Ano passado, a produção leiteira sergipana teve o maior crescimento do Nordeste, com 22,6% em produção, e vem crescendo muito em produtividade graças aos investimentos em tecnologia, qualidade genética, assistência técnica e gestão dos empreendimentos pecuários. Tudo isso está representado aqui na Expogloria”, pontuou o secretário.

Segundo Zeca da Silva, o apoio do Governo do Estado ao envento visa fortalecer uma atividade que movimenta diversos setores da economia, gerando emprego, renda e desenvolvimento para a população. “O Governo do Estado está presente pelo terceiro ano consecutivo, investindo no evento como uma forma de estar mais próximo do produtor e de toda a cadeia leiteira. É uma produção que envolve toda economia, com serviços, venda de máquinas, implementos, insumos, genética, além de uma logística de transporte e infraestrutura. É como o governador Fábio Mitidieri costuma dizer, estamos trazendo investimento para uma cadeia produtiva que gera emprego, renda e melhoria na qualidade de vida para nosso povo”.

De acordo com o presidente da Coopsea, Sidcley Teles Costa, o município de Nossa Senhora da Glória é o maior beneficiador de leite do Nordeste, beneficiando 2 milhões de leite cru por dia. “Tudo isso só acontece porque há homens e mulheres do campo realizando esse trabalho diário e ininterrupto. Parabéns aos produtores e expositores. Neste ano, temos comitivas de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Bahia para conhecer como os sergipanos conseguem produzir tanto leite de qualidade em uma região seca como o sertão”, detalhou.

A prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira, disse que a Expoglória já nasceu grande e reúne os produtores que acreditam no fortalecimento da produção leiteira. “Nós, organizadores, temos a consciência de que quanto mais cresce esta festa do leite, maior também é nossa responsabilidade e nosso compromisso, mas não vamos fugir dele. Esse é o momento de mostrarmos a força da nossa economia, a força da nossa pecuária leiteira”, concluiu a prefeita.

Programação

Dentro da programação que vai até o sábado, 20, constam palestras, estandes para venda de equipamentos, de insumos e prestação de serviços, leilão das principais raças, exposição de animais bovinos, equinos, caprinos e ovinos e torneio leiteiro.

Na comitiva do Governo de Sergipe, além do secretário de Estado da Agricultura, participaram o secretário executivo da Seagri, Otávio Sobral, o presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos, acompanhado do diretor de Assistência Técnica, Pesquisa e Extensão Rural, Jean Carlos Nascimento, e da diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Maria Aparecida.

Foto: Ascom Seagri