Governo do Estado articula reativação de estaleiro em Santo Amaro das Brotas

Visando atender às demandas da indústria naval e impulsionar o desenvolvimento regional, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Companhia de Desenvolvimento Industrial de Sergipe (Codise) estão articulando, em parceria com a empresa SG Reparos Navais, a reativação do estaleiro Porto das Redes, localizado no município de Santo Amaro das Brotas.

A recuperação do espaço representa uma oportunidade de geração de empregos, fortalecimento da cadeia produtiva local e ampliação das atividades portuárias em Sergipe.

Historicamente multifacetado, o estaleiro reflete a evolução econômica, social e cultural da região. No século XIX, a estrutura, situada no Rio Sergipe, facilitava o escoamento de produtos como açúcar e aguardente, além de ser um ponto estratégico para o transporte de pessoas e mercadorias. Ao longo das décadas, o estaleiro passou por diferentes fases e atividades, tendo sua administração mais recente ficado a cargo da antiga empresa Araújo Engenharia.

Para o gestor da Sedetec, Valmor Barbosa, a reativação do espaço significa atração de investimentos, fomento à mão de obra e diversificação da matriz econômica. “A revitalização do estaleiro representa um momento de realização para o desenvolvimento econômico de Sergipe. Estamos promovendo uma articulação entre o poder público e a iniciativa privada, por meio da parceria com a SG Reparos Navais, para transformar esse espaço histórico em um polo estratégico da indústria naval no Nordeste. O projeto resgata a relevância econômica de uma área que já foi essencial no passado”, destaca.

De acordo com a diretora da SG Reparos Navais, Vânia Lemos, a estimativa inicial aponta pelo menos mil postos de trabalho diretos já na fase de início das operações. “Com o funcionamento total da estrutura, esse número pode triplicar, considerando empregos diretos e indiretos. A expectativa é de que, em sua capacidade máxima, o empreendimento possa gerar até 20 mil empregos, impulsionado pela implantação de um terminal alfandegado e por um cais de atendimento com mais de 200 metros, capaz de operar simultaneamente até dez embarcações, a depender do porte”, pontua.

Principais atividades

Um dos principais articuladores da reativação do estaleiro é o ex-prefeito de Santo Amaro das Brotas, Luis Herman Mancilla Gall, conhecido como “Chileno”. Desde o leilão da antiga empresa em 2007, ele vem buscando investidores para retomar as atividades no local, esforço que se concretizou com a parceria firmada com a SG Reparos Navais. Chileno ressalta que a iniciativa trará impactos positivos significativos para o município e para todo o estado de Sergipe, especialmente na geração de empregos e no fortalecimento da economia local. “Essa reativação vai beneficiar diretamente a população de Santo Amaro das Brotas e de todo Sergipe, com mais oportunidades de trabalho e desenvolvimento para a região”, afirma.

O terminal de Santo Amaro das Brotas servirá para atender embarcações de pequeno porte e contará com uma estrutura logística completa. “Está sendo construído um dique seco que permitirá a realização de reparos navais. Também estão previstas obras para a construção de novas embarcações e áreas navais, além da implantação de um terminal de abastecimento, algo que ainda não existe em Sergipe. Esse projeto será uma nova oportunidade para muitos profissionais qualificados, especialmente jovens formados nas áreas de óleo e gás, que atualmente não encontram espaço para atuar na sua área de formação e acabam migrando para outras profissões”, complementa o Chileno.

Investimento e início das operações

Com um investimento estimado superior a R$ 80 milhões, o projeto será executado ao longo de três anos, com o objetivo de estruturar o estaleiro para operar em todas as suas modalidades. A perspectiva é de que as atividades tenham início já no começo do próximo ano, em janeiro de 2026, com a fabricação dos primeiros componentes no próprio local. “A primeira produção será de balsas, destinadas a uma empresa de mineração do sul do país — um verdadeiro pontapé inicial para o funcionamento do estaleiro”, informa Chileno.

Para consolidar o processo de reativação, o Governo do Estado vem prospectando empresas e investimentos que possam atuar em parceria com o estaleiro, configurando um polo produtivo em Santo Amaro das Brotas. Nesse sentido, a Codise tem estudado a oferta de incentivos através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI). “Discutimos os incentivos que a Codise pode oferecer para esse grande empreendimento. O local tem potencial para se tornar, no futuro, um importante hub no setor de construção naval e no desmantelamento de plataformas, por meio do programa de descomissionamento da Petrobras. E o município, atento a essa oportunidade, já nos contatou no intuito de viabilizar apoio locacional para outras indústrias que virão a se instalar na região”, ressalta o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães.

O prefeito de Santo Amaro das Brotas, Paulo César Oliveira, enfatizou o simbolismo da retomada das operações no estaleiro. “Este é um momento histórico para Santo Amaro, pois grandes empreendimentos na área naval tendem a atrair diversas pequenas indústrias para a região. Estamos, em parceria com a Codise, trabalhando para criar um núcleo industrial que facilite a instalação dessas empresas. Além disso, essa iniciativa permitirá que a mão de obra local seja valorizada e aproveitada”, complementa.

