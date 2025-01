GOVERNO DO ESTADO ASSINA EDITAL DO PRIMEIRO CONCURSO PÚBLICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SERGIPE

O primeiro concurso da história da Assistência Social em Sergipe já tem edital oficialmente assinado. Nesta quarta-feira, 15, o governador Fábio Mitidieri e a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, sancionaram o certame com 90 vagas. O edital será publicado nesta quinta, 16, com o período de inscrições indo de 3 de fevereiro a 3 de março; as provas serão realizadas em 11 de maio de 2025.

As vagas estão divididas em seis cargos: 35 para assistente social, 15 para psicólogos, 14 para nutricionistas, dez para tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras), e oito vagas para pedagogos e engenheiros agrônomos. A empresa responsável pela execução é a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O concurso terá duas fases, sendo a primeira com provas objetiva e discursiva, e a segunda com a prova de títulos.

“Meu povo concurseiro, mais uma grande notícia que a gente traz para vocês: o concurso da Assistência Social é uma realidade. Você que tem interesse, preste muita atenção nas datas e no edital, e dedique-se. É o primeiro concurso da Assistência Social no estado de Sergipe, um momento histórico”, exaltou o governador Fábio Mitidieri.

A primeira-dama e secretária da Assistência Social agradeceu o apoio do chefe do Executivo estadual no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas), e reforçou o caráter histórico do concurso. “Quero agradecer ao governador pelo apoio, por ter acreditado, confiado e fortalecido os Suas e a Assistência Social no nosso estado. Isso vai trazer um grande impacto para a população. É uma realização, um grande marco para todos nós”, disse Érica Mitidieri.

Fortalecimento da Assistência Social

O novo concurso é mais uma etapa no fortalecimento da Assistência Social promovido pela atual gestão. Em agosto de 2024, o governador Fábio Mitidieri já havia autorizado a realização do concurso para o Sistema Único de Assistência Social Sergipe. Ele deriva da lei que institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV) para os servidores da Assistência Social de Sergipe.

A propositura aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) é direcionada aos servidores do Suas/SE, do Grupo Ocupacional do Sistema Estadual de Segurança Alimentar Nutricional (Sisan/SE) e do Grupo Ocupacional de Direitos Humanos (DH/SE). Todos são integrantes da Política Estadual de Assistência Social da administração pública direta do Executivo estadual.

Além disso, o PCCV tem os objetivos de estimular e garantir a valorização dos servidores da Assistência Social, Segurança Alimentar e dos Direitos Humanos por meio da equidade de oportunidades de desenvolvimento profissional nas carreiras. A lei contempla, entre outros profissionais, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, engenheiros agrônomos e nutricionistas ligados ao Suas.

Foto: Arthur Soares