Governo do Estado assina ordens de serviço no município de Boquim

Nessa quarta-feira, 11, o governador Fábio Mitidieri, acompanhado pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Igor Albuquerque, e o diretor-presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), Anderson das Neves, assinará ordens de serviço do Governo do Estado no município de Boquim.

Às 9 horas, acontece a solenidade de assinatura das OSs para pavimentação asfáltica de ruas do bairro Miguel dos Anjos e do Conjunto P. Franco. Já às 10h30 será assinada a ordem de serviço para implantação e pavimentação do acesso ao Povoado Meia Légua, obras que proporcionarão mais conforto e qualidade de vida para a população dessas comunidades.