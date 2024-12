Governo do Estado assina R$ 58.6 milhões de obras do Acelera Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), realizou nesta terça-feira, 17, a solenidade de assinaturas de 12 ordens de serviço para obras que fazem parte do Programa Acelera Sergipe em dez municípios. O evento foi realizado no Palácio dos Despachos, na capital, e contou com a presença do governador Fábio Mitidieri e dos prefeitos das cidades contempladas. Além delas, foram assinadas outras duas ordens de serviço, para obras do programa Pró-Rodovias.

Os serviços do Acelera contemplam os municípios de Boquim, Brejo Grande, Cedro de São João, Cumbe, General Maynard, Itabi, Nossa Senhora das Dores, Riachão do Dantas, Riachuelo e Tomar do Geru. Em diferentes estágios, as obras somam um investimento total do Estado de R$ 23.681.627,25. A partir das assinaturas, elas já têm início imediato.

“Hoje nós estamos destravando o Acelera, assinando as primeiras obras, que já começam imediatamente. E agora, pela previsão das licitações, todos os meses teremos lotes de obras do programa. A concepção do Acelera é justamente de atender a demandas dos municípios, que apresentam os pedidos de maior necessidade. São obras em diferentes estágios, e a tendência é darmos continuidade todos os meses, fazendo com que Sergipe se torne um efetivo canteiro de obras”, afirmou o governador.

Os seguintes serviços foram autorizados: reforma e ampliação da segunda etapa do Estádio de Futebol João José da Trindade Filho, o “Trindadão”, no Conjunto Cecília da Estação, e a construção de Reservatório elevado no Povoado Meia Légua, ambos em Boquim; construção de pórtico na entrada de Brejo Grande; continuação da pavimentação em paralelepípedo da estrada vicinal de acesso ao Povoado Poço dos Bois, em Cedro de São João; modernização da quadra poliesportiva em Cumbe; e construção do Centro de Apoio do Povoado Leite em General Maynard.

Além destes, também foram autorizados: contratação de empresa para execução da reforma do Campo Municipal “Bebetão”, em Itabi; construção de Praça no Povoado Boa Vista, em Nossa Senhora das Dores; construção de pórtico no Povoado Palmares, em Riachão do Dantas; lançamento da macro e micro drenagem e restauração da Avenida Manoel R. de Carvalho, em Riachuelo; e reforma e ampliação do Mercado Municipal e construção da Pista do Grau no Povoado Cardoso, ambos em Tomar do Geru.

Outras duas obras de restauração de pavimentos, englobadas pelo Programa Pró-Rodovias, tiveram ordem de serviço assinada. A da rodovia SE-331, no trecho de Cumbe até a SE-230, com extensão de 5,20 quilômetros e orçada em R$ 9,3 milhões; e a da rodovia SE-170, no trecho entre a SE-220 em Gracho Cardoso e a SE-230 em Feira Nova, com extensão de 13,56 quilômetros e valor de R$ 25,7 milhões.

Prefeitos satisfeitos

Gestores atuais e eleitos dos municípios contemplados estiveram presentes na cerimônia de assinatura e destacaram positivamente os impactos do Acelera. O programa representa um avanço para as localidades, com obras importantes e demandadas por cada uma delas.

“Vejo o Acelera Sergipe como um grande programa de desenvolvimento na infraestrutura do estado através dos municípios. Elas representam desenvolvimento a todos nós. É no município em que as coisas acontecem, e nós temos a visão de um governo que é municipalista”, pontuou o prefeito de Tomar do Geru, Pedrinho Balbino.

A prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade, reforçou a importância das intervenções atenderem a demandas específicas. “Fico muito feliz e grata ao Governo do Estado. É uma obra de grande impacto cultural e turístico para nós. Essas ações refletem a realidade das demandas necessárias nos municípios, e isso é fundamental”, colocou.

O prefeito de Feira Nova, Jean de Gerino, destacou a união entre os Executivos estadual e municipais em prol do crescimento de todas as partes. “Nosso município é pequeno, e contar com essa parceria é essencial. É um governo parceiro, que está presente no nosso dia a dia, com vários projetos para nós. Isso reforça a união de todos, especialmente para quem tem recursos mais limitados”, exaltou.

Acelera Sergipe

Com o objetivo de atender às demandas por melhorias estruturais, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos sergipanos, o programa Acelera Sergipe foi lançado em março deste ano. A iniciativa visa acelerar obras de infraestrutura em diversos municípios, e conta com a participação de várias instituições da administração pública.

As obras dialogam com o perfil econômico e social de cada município, objetivando dinamizar a vocação de cada região. As secretarias de Estado da Casa Civil (Secc) e do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) estão na execução do Acelera, supervisionando 80 projetos no total.

“Estas obras trazem benefícios para toda a população dentro do programa Acelera, que desenvolve ações diversas, indo de quadras poliesportivas a um mercado municipal, passando por drenagem e estruturação de rodovias. A partir do momento em que elas são assinadas pelo governador Fábio Mitidieri, iniciam-se imediatamente. São obras específicas que dão um grau de importância maior ao programa”, destacou o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas.

Foto: Reinaldo Moura